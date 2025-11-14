José Godoy: “En materia turística, la IA va a ser una herramienta en la que nos vamos a tener que apoyar para todo”.

Durante la decimosegunda edición del Foro Turismo Ibiza que se ha celebrado en el Centro Cultural de Jesús, José Godoy, miembro del comité directivo de Hosteltur, ha señalado en Onda Cero que el principal desafío del sector en Baleares es “que tanto ciudadanos como empresas y organismos del sector logren conseguir ese equilibrio que nos permita estar a todos bien y vivir bien”.

En relación con la desestacionalización y la mejora de la gestión turística, Godoy también ha destacado que la “la clave está en alargar esa temporada y conseguir esa desestacionalización sobre la que se lleva trabajando durante los últimos años porque nos ayudará a todos si conseguimos que sean 10, 11 o los 12 meses con un producto diferente que atraiga a mercados que hasta ahora no venían”.

Por otro lado sobre la importancia de la tecnología, Godoy ha explicado que el futuro pasa “por plataformas para redistribuir los flujos de turistas, que miden la calidad del ambiente o el derroche de agua” y que en este sentido “la IA va a ser una herramienta en la que nos vamos a apoyar para todo”.

Finalmente, el representante de Hosteltur ha destacado la importancia de la colaboración público-privada “como elemento esencial para diseñar productos turísticos adaptados a los distintos perfiles de visitantes y alargar la temporada de forma sostenible”.