José Antonio Roselló: "Ha sido una temporada rara y positiva porque hemos crecido un 3% en lo que llevamos de año"

José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), es uno de los invitados a participar en el Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que organiza Onda Cero y CaixaBank el 30 de septiembre en el Hotel Meliá Ibiza y por ello hoy ha analizado cómo le está yendo a las empresas pitiusas en este 2025.

En este sentido, Roselló ha asegurado que la economía pitiusa “mantiene un crecimiento positivo a pesar de la contención turística que se percibe desde el año pasado” y ha confirmado que “aunque hemos crecido alrededor de un 3% en lo que llevamos de año, la temporada ha sido positiva pero también rara”, resaltando que, aunque el crecimiento de visitantes en julio ha sido discreto, “el gasto turístico general ha aumentado, consolidando una dinámica estable en la economía local”.

Cartel del Empresarios en Positivo de este martes 30 de septiembre | Redacción

El vicepresidente de CAEB ha explicado que aunque “el comportamiento económico varía según los sectores”, la hotelería lidera el crecimiento mientras que otros subsectores, como parte de la restauración, están adaptándose a la demanda y los precios, y ha concluido asegurando “que en conjunto, el gasto turístico está aumentando, por lo que no se puede considerar que la temporada haya sido mala”.

Por otro lado, Roselló también ha compartido las perspectivas para lo que queda de año, afirmando que los indicadores parciales apuntan “a un cierre positivo para el sector empresarial en Ibiza y Formentera” lo que hará que también el conjunto de la economía vaya a ser relativamente positivo”.

Finalmente, el vicepresidente de CAEB ha animado a los empresarios a mantener la “mirada optimista y adaptarse a los cambios del mercado, dando especial importancia a la colaboración y a la visión estratégica para consolidar la economía local”.