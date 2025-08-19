José Antonio Marí: “Es Canar necesitaba un parque infantil para toda la familia porque vive más allá de la temporada de verano”

El concejal de Es Canar, José Antonio Marí, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera el nuevo parque infantil y familiar que se inaugura en esta localidad del municipio de Santa Eulària con más de 2.100 metros cuadrados en la avenida principal.

Una instalación que según Marí “busca convertirse en un punto de encuentro para familias, niños y abuelos, ofreciendo espacios de juego, deporte y recreación adaptados a todas las edades, incluidos juegos para niños con diversidad funcional, un pipicán para mascota y un área con mesas y sillas para celebrar cumpleaños”.

Concretamente, la inversión para construir el parque ha ascendido a 165.000 euros, gracias a la cesión del terreno por parte de un propietario privado durante un periodo de diez años. “Es un contrato de largo plazo y una inversión muy positiva, porque el parque mínimo va a estar diez años en uso y en este caso ha sido fundamental la colaboración de los vecinos para facilitar este terreno porque sin ello el Ayuntamiento no hubiera podido hacer nada”.

En este sentido, Marí, natural de Es Canar, ha insistido en la importancia de reforzar la vida comunitaria en esta zona más allá de la temporada turística: “Es una localidad que tiene una magnífica vida durante todo el año como demuestra que hay miles de familias que han compuesto un gran tejido social para el que era necesario una instalación como esta para todo el año”.