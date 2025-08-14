José Antonio López: " Los incendios no se apagan solo con agua y manguera sino también con prudencia y responsabilidad”

El sargento jefe del Parque de Bomberos de Ibiza, José Antonio López, ha alertado en Más de Uno Ibiza y Formentera de que la isla vive un verano con riesgo alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas, la sequía y, en la mayoría de los casos, “la mano del hombre” como causa principal.

En este sentido ha asegurado que “demasiadas pocas cosas pasan para todo lo que hay en la isla en verano” y es que ha dejado claro que, históricamente, todos los grandes incendios de la isla han tenido detrás un factor humano.

Al mismo tiempo ha destacado que el riesgo de incendio es “generalizado en toda la isla” por la sequedad del terreno, y por el cambio social que está viviendo el campo “con menos pageses experimentados y más residentes sin formación en quemas controladas que hace que aumente la probabilidad de accidentes” pero también ha reconocido que la humedad nocturna y la colaboración de Ibanat y la ciudadanía ayudan a controlar los conatos antes de que se propaguen.

Imagen de los camiones de bomberos de Ibiza | Redacción

Mientras, sobre la parte humana del trabajo, López recordó que ser bombero “no es solo un oficio, es una vocación” y que las familias acaban asumiendo que “en cualquier momento le va a sonar el teléfono y hay que salir corriendo” y en este sentido ha detallado que el parque de San Rafael cuenta con unos 60 efectivos en plantilla, aunque en agosto se organizan en cinco turnos de unos ocho bomberos, reforzados por personal localizable en caso de emergencia y ha recordado que “afortunadamente” ya se trabaja con el Consell y los ayuntamientos para poner en marcha dos subparques, en Santa Eulària y Sant Antoni en una demanda “muy antigua” que aún no se ha materializado.

Por último ha pedido a residentes y turistas extremar las precauciones, recordando que los incendios “no se apagan solo con agua y manguera, sino también con prudencia, responsabilidad y respeto al entorno”.