Jorge Nacher: “En Sant Antoni se trabaja intensamente para conseguir un municipio más comprometido con la protección a las mujeres”

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Jorge Nacher, ha destacado en el programa especial dedicado al 25N en Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia de combatir la violencia machista en un municipio marcado por la presión turística y la estacionalidad y en este sentido ha subrayado que, “pese a la masiva afluencia de visitantes, el municipio puede estar contento con el trabajo desarrollado gracias a la coordinación entre profesionales, servicios municipales y Policía Local”.

Al mismo tiempo, Nacher ha detallado las iniciativas dirigidas especialmente a los jóvenes, “como charlas en institutos sobre igualdad y violencia de género y un ciclo de cortometrajes contra la violencia machista proyectado para alumnos de cuarto de ESO en el Cine Regio” y ha confirmado que todas estas acciones “buscan concienciar desde edades tempranas y crear una cultura de respeto dentro de una población diversa y en constante movimiento”.

Por otro lado, Nacher ha puesto el foco en el cambio de modelo turístico y de convivencia que se impulsa en el municipio “intentando avanzar hacia una imagen más responsable y comprometida con la protección a las mujeres”, señalando que se está dejando atrás la idea de que “en Ibiza se puede hacer lo que uno quiera” y finalmente ha defendido la necesidad de que instituciones, residentes y visitantes trabajen juntos para mantener un entorno seguro, recordando que “el turista hace lo que le permiten hacer”.