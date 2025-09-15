Jordi Marí: “El kickboxing es un deporte que requiere de disciplina y esfuerzo constante para seguir avanzando”

El joven kickboxer ibicenco Jordi Marí ha dado un importante paso en su carrera deportiva tras firmar un convenio de patrocinio con el Consell d’Eivissa, que le permitirá representar a la isla en competiciones internacionales y por ello ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera su trayectoria y sus retos presentes y futuros.

En este sentido, Marí ha confirmado que este apoyo institucional supone “una ayuda clave” para afrontar los retos que tenemos por delante y porque permitirá ir consolidando su trayectoria y ampliar su proyección fuera de España.

Así, el joven ibicenco ha explicado que comenzó a practicar kickboxing “a los cuatro años en el club Budoka de Ibiza gracias a su padre” y ha destacado la disciplina y el esfuerzo que requiere este deporte minoritario “con varias sesiones diarias de entrenamientos técnicos tanto en Ibiza como en Valencia, donde estudia actualmente”, asegurando además que “tenemos que desplazarnos a otros países lo que supone que siempre nos tengamos que ir adaptándonos”.

Por otro lado, el joven deportista ha asegurado que ya tiene en el horizonte competiciones europeas ya que si todo va según lo previsto, participará en el Campeonato del Mundo en Abu Dhabi entre el 21 y el 30 de noviembre así como en distintas copas mundiales y europeas que servirán para acumular puntos en el ranking internacional, con la mirada puesta en los Juegos Mundiales de 2027.

Algo que ha permitido a Jordi Marí consolidarse como uno de los kickboxers más destacados del panorama nacional y, gracias a este acuerdo con el Consell de Ibiza, lleva el nombre de la isla más allá de sus fronteras, combinando pasión, disciplina y vocación deportiva.