Jordi Grivé: “El nuevo tanque de tormentas nos ayudará a minimizar los daños de las fuertes lluvias que serán cada vez mas frecuentes”

Jordi Grivé, concejal de Gestión Ambiental y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, ha pasado por Onda Cero para explicar en qué consistirá el nuevo tanque de tormentas que ha comenzado a construirse en la calle Fray Luís de León gracias a una inversión de 968.000 euros que llegarán con fondos financiados por el Impuesto de Turismo Sostenible.

En este sentido, Grivé ha explicado que la infraestructura “ayudará a minimizar los daños de las fuertes lluvias que será cada vez más frecuentes porque permitirá mejorar la gestión de las aguas pluviales y reducir los vertidos a la costa cuando haya una tormenta”.

Jordi Grivé señala el comienzo de las obras | Redacción

El contrato ha sido adjudicado a la empresa JARALIA INTEGRAL, S.L y según ha confirmado el concejal contará “con un tanque de laminación con sistema desarenador y desengrasador, que interceptará el colector pluvial hasta el mar, reteniendo las primeras aguas de lluvia y laminando el caudal antes de conducirlo a la red de saneamiento”.

Además, se construirá un nuevo pozo filtrante para sustituir el actual punto de desbordamiento en la playa y un sistema de bombeo que permitirá evacuar el agua hacia la depuradora y con ello “reducir los vertidos directos a la playa, mejorar la calidad del agua y minimizar el arrastre de sedimentos hacia el mar”.