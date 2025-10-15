DANA

Jordi Grivé: “Ibiza necesita un plan global de evacuación de aguas tras 14 años de parálisis”

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha explicado que el consistorio está ejecutando un plan urgente de limpieza y adecuación de los drenajes y torrentes del municipio con el objetivo de minimizar los daños en caso de que se repitan episodios de lluvias intensas como las dos DANAs recientes que afectaron a la isla.

Agustín Prades

Illes Balears |

En declaraciones a Más de Uno Ibiza y Formentera, Grivé detalló que “todas las salidas de agua deben estar óptimas”, aunque reconoció que ninguna infraestructura puede soportar un volumen tan extraordinario de precipitaciones. “Hay que dejar los canales en las mejores condiciones posibles. No es lo mismo tener un metro de agua que cuarenta centímetros”, apuntó.

El concejal explicó que el Ayuntamiento trabaja en varios puntos críticos, como los torrentes de Es Viver, Es Pratet y Cas Capitá, donde se están eliminando muros y obstáculos construidos en décadas pasadas. Según dijo, algunos cauces “habían sido tapados históricamente” y ahora se están recuperando.

Grivé denunció además que el servicio municipal de aguas lleva 14 años prorrogado, lo que ha impedido inversiones y avances en la red de pluviales. “Necesitamos un plan director y un proyecto global de evacuación de aguas. Han sido 14 años de parálisis que ahora estamos intentando revertir”, afirmó.

El concejal subrayó que Ibiza ciudad está construida en un 65% sobre zona inundable, por lo que “ya no se puede volver atrás, pero sí canalizar correctamente el agua para evitar nuevas inundaciones”.

Grivé agradeció la coordinación entre administraciones y la ayuda recibida durante los episodios de lluvia, destacando la actuación de la UME, bomberos y servicios de otros municipios. También confirmó que el Ayuntamiento ha declarado la zona “por emergencia civil”, figura equivalente a la antigua “zona catastrófica”, para facilitar la llegada de ayudas estatales a los vecinos y comercios afectados.

Finalmente, advirtió que el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos en el Mediterráneo y que será necesario revisar los cálculos de periodos de retorno de las inundaciones. “Infraestructuras esenciales como transformadores o bombeos no pueden estar en zonas inundables. Tenemos que aprender de lo ocurrido y preparar la ciudad para futuras avenidas de agua”, concluyó.

