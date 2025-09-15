Joan Torres: “Nuestro piso de Cáritas combina alojamiento, acompañamiento y dignidad para favorecer la reinserción de los presos”

El director de Cáritas Diocesana de Ibiza, Joan Torres, ha detallado en Onda Cero como será el piso que destinará la organización a internos de tercer grado que, pese a reunir los requisitos legales, no pueden disfrutar de permisos penitenciarios por carecer de un lugar donde residir temporalmente y que según el propio Torres, “se trata de un recurso pionero en la isla que combina alojamiento, acompañamiento y dignidad para favorecer la reinserción”.
Concretamente, ha recordado que la idea nació de la experiencia de la pastoral penitenciaria “que ha detectado cómo los más desfavorecidos entre los desfavorecidos quedaban excluidos de permisos necesarios para acceder al tercer grado y por ello, ahora Cáritas aprovechará su trayectoria en programas de atención individualizada para ofrecer un seguimiento integral a cada interno”.
En este sentido, Torres ha detallado que el piso contará con cuatro plazas y estará destinado a estancias cortas, de dos o tres días, durante los permisos concedidos por la dirección del centro penitenciario y que “no hay un criterio exacto para asignarlo a los presos teniendo en cuenta que no creemos que sea un servicio que se desborde a pesar de que además de un techo seguro, los residentes tendrán acceso al acompañamiento de trabajadoras sociales y a programas complementarios para atender sus necesidades específicas y ofreciendo a los usuarios una segunda oportunidad para rehacer sus vidas tras su paso por prisión”.