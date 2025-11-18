Agricultura

Joan Riera: “Hay que mantener la calma porque aunque estemos en alerta no hay ningún caso de gripe aviar en Ibiza”

El veterinario oficial del Consell d’Eivissa ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera como está la situación actual de la gripe aviar en la isla de Ibiza, las medidas que está tomando la institución para proteger a las aves de corral, los criadores y la población en general

Manu Gon

Illes Balears |

Aunque la alerta por la gripe aviar se mantiene en Ibiza en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera el veterinario oficial del Consell d’Eivissa, Joan Riera, ha lanzado un mensaje de calma a todos los oyentes, asegurando que “hasta ahora no se han registrado casos positivos en aves silvestres ni en aves de corral” y que “el virus no se transmite por el consumo de huevos ni por la carne cocinada”.

En este sentido, Riera ha explicado “que las medidas de prevención son fundamentales porque el riesgo proviene de las aves migratorias que pueden portar el virus y transmitirlo a las aves locales, generando una gran mortalidad muy alta y un periodo de incubación corto, de entre 3 y 5 días”.

Y por ello, entre las medidas obligatorias destacan “el confinamiento de aves de corral en zonas sensibles, especialmente cerca de humedales como Ses Salines, y la instalación de mallas antipájaros para impedir el contacto con aves migratorias”.

Y por todo ello, el veterinario oficial del Consell d’Eivissa también ha querido insistir en “la importancia de mantener las precauciones y la vigilancia, especialmente para los pequeños avicultores” y “en la necesidad de informar correctamente a la población para evitar alarmismos innecesarios”.

