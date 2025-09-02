Joan Mayans: “Pensa un desig es una novela que refleja vidas alternativas y paralelas con personajes que enfrentan dilemas cotidianos”

El escritor mallorquín Joan Mayans ha charlado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera sobre su nueva novela Pensa un desig que presenta el 2 de septiembre en Ibiza a partir de las 19.00 horas con un coloquio en el que participará Bernat Joan y la pedagoga Belén Alvite.

Según Mayans, la obra, publicada en febrero por Voliana Edicions, “propone un acercamiento innovador a la narrativa contemporánea, con personajes que viven situaciones muy cercanas a la realidad, combinando elementos de jazz, cine y psicología” con lo que el propio autor pretende “ofrecer al lector experiencias que permitan explorar realidades diferentes”.

Portada del libro Pensa un desig de Joan Mayans | Redacción

Y es que según el escritor “esta novela refleja vidas alternativas y paralelas con personajes que enfrentan dilemas cotidianos y extraordinarios que invitan a reflexionar sobre las decisiones, la libertad y la identidad en contextos urbanos y próximos a la experiencia del lector”.

De hecho, la presentación de la novela tiene previsto incluir intervenciones breves e improvisadas de los asistentes, fomentando un diálogo dinámico sobre los personajes y las tramas de la obra “ya que parte de la fuerza de la novela reside en la interacción de los personajes y en la construcción de situaciones que podrían ocurrir en escenarios tanto locales como universales”.

Pensa un desig ya está disponible en librerías físicas y plataformas digitales, incluyendo Amazon, y en este sentido Mayans se ha mostrado confiado en que el público de Ibiza y Formentera se acerque a conocerla personalmente en los próximos días.