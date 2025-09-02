Narrativa

Joan Mayans: “Pensa un desig es una novela que refleja vidas alternativas y paralelas con personajes que enfrentan dilemas cotidianos”

El escritor mallorquín ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su nuevo trabajo editorial que presenta el 2 de septiembre a las 19.00 horas

Agustín Prades

Illes Balears |

El escritor mallorquín Joan Mayans ha charlado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera sobre su nueva novela Pensa un desig que presenta el 2 de septiembre en Ibiza a partir de las 19.00 horas con un coloquio en el que participará Bernat Joan y la pedagoga Belén Alvite.

Según Mayans, la obra, publicada en febrero por Voliana Edicions, “propone un acercamiento innovador a la narrativa contemporánea, con personajes que viven situaciones muy cercanas a la realidad, combinando elementos de jazz, cine y psicología” con lo que el propio autor pretende “ofrecer al lector experiencias que permitan explorar realidades diferentes”.

Portada del libro Pensa un desig de Joan Mayans
Portada del libro Pensa un desig de Joan Mayans | Redacción

Y es que según el escritor “esta novela refleja vidas alternativas y paralelas con personajes que enfrentan dilemas cotidianos y extraordinarios que invitan a reflexionar sobre las decisiones, la libertad y la identidad en contextos urbanos y próximos a la experiencia del lector”.

De hecho, la presentación de la novela tiene previsto incluir intervenciones breves e improvisadas de los asistentes, fomentando un diálogo dinámico sobre los personajes y las tramas de la obra “ya que parte de la fuerza de la novela reside en la interacción de los personajes y en la construcción de situaciones que podrían ocurrir en escenarios tanto locales como universales”.

Pensa un desig ya está disponible en librerías físicas y plataformas digitales, incluyendo Amazon, y en este sentido Mayans se ha mostrado confiado en que el público de Ibiza y Formentera se acerque a conocerla personalmente en los próximos días.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer