Joan Costa: “Queríamos que el lector sintiera que está dentro de cada casa”

El fotógrafo ibicenco Joan Costa ha presentado los detalles del libro Casas singulares de Ibiza y Formentera, una obra que recoge 22 viviendas unifamiliares de gran interés arquitectónico, seleccionadas por el arquitecto Carlos Sáez de Vilacurt y editadas por Balàfia Postals, durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero.

El proyecto, según explicó Costa, nace por iniciativa de la editora Neus Escandell, quien propuso la idea tanto al arquitecto como al fotógrafo. “Fue Neus quien impulsó el proyecto desde el inicio y nos propuso llevarlo adelante”, señaló.

La obra combina análisis arquitectónico y fotografía artística, con el objetivo de mostrar viviendas singulares tanto de Ibiza como de Formentera. Sáez de Vilacurt se encargó de la selección de los proyectos y de la parte técnica, mientras que Costa realizó el trabajo fotográfico. “Carlos elegía las casas y yo me encargaba de traducir visualmente su arquitectura”, explicó.

El fotógrafo destacó especialmente el trabajo con la luz y el acceso a las viviendas, subrayando la colaboración de propietarios y arquitectos. “He tenido total libertad para elegir momentos, encuadres y adaptar espacios; trabajar así ha sido un lujo”, afirmó. El proyecto se inició durante la pandemia y se prolongó durante varios años, algo que, según Costa, ha merecido la pena por el resultado final.

El libro incluye viviendas de diferentes tipologías y tamaños, desde grandes villas hasta casas más modestas, pero todas con un elemento común: “el interés arquitectónico”. No se trata de una obra exclusiva para profesionales, sino de un libro pensado para un público amplio. “Queríamos que fuera accesible, que interesara a cualquier persona con gusto por la arquitectura, el diseño y los interiores”, recalcó.

Uno de los objetivos principales del trabajo fotográfico ha sido transmitir la experiencia de habitar los espacios. “Buscaba que el lector tuviera la sensación de estar dentro de la casa, de vivirla”, explicó Costa, añadiendo que se trata de viviendas pensadas para durar y ser habitadas, no solo para ser contempladas.

La presentación oficial del libro tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas en el Club Náutico de Sant Antoni, con la participación de Carlos Sáez de Vilacurt, Joan Costa y la editora Neus Escandell, y contará con la moderación de Tascó Prats. Una cita abierta al público para descubrir una cuidada mirada a la arquitectura contemporánea de las Pitiusas.