Joan Carles Palerm: “Sin un espacio propio como Can Casals muchas de nuestras actividades dejarán de existir”

El presidente de la asociación ecologista GEN-GOB, Joan Carles Palerm ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera el impacto que supone la decisión del Ayuntamiento de Ibiza de no renovar la cesión de Can Casals donde habían estado desarrollando durante los últimos cuatro años sus actividades así como un importante proyecto de educación ambiental.

En este sentido, Palerm ha reconocido que la noticia llegó “con sorpresa, a final de agosto y sin tiempo para reaccionar ya que estaba a punto de comenzar el curso escolar” y que desde entonces “la asociación se ha visto obligada a cancelar las actividades que tenían diseñadas específicamente para las características del espacio como talleres de naturaleza, actividades sobre la fauna local y propuestas inmersivas como el escape room dedicado a la posidonia”.

Imagen de archivo del edificio de Can Casals | Redacción

Por ello, ha lamentado que, sin un lugar estable, “al final tendremos que volver al modelo tradicional de ir aula por aula sin que sea lo mismo que la inmersión que vivían los alumnos en Can Casals” y que “la falta de continuidad afectará a familias del barrio, escolares y visitantes que frecuentaban la pequeña biblioteca y las exposiciones creadas por los propios estudiantes”.

Mientras, sobre los motivos del Ayuntamiento, Palerm ha explicado que apenas recibieron detalles solo que “hay mucha demanda de otras entidades y que el espacio no debía ser exclusivo y que por eso no se podían tener proyectos que requieran de montaje permanente”, y al mismo tiempo ha confirmado que lo urgente “es encontrar un espacio adecuado para guardar con garantías el material del equipo marino, utilizado en los trabajos de seguimiento de posidonia, y que solo puede hacerse en un local ventilado, seguro, con agua dulce y accesible para las salidas diarias”.

Por todo ello, mientras el material “está disperso en trasteros particulares”, la asociación busca alternativas asequibles ya que pueden pagar “un precio de mercado por un local pero al mismo tiempo tenemos que conseguirlo porque sin un espacio propio nuestro muchas actividades dejarán de existir”.