Jesús Herrero: “La inocencia no hay que probarla; lo que hay que probar es la culpabilidad”

El juicio por el incendio en una vivienda de Ses Païsses, ocurrido en agosto de 2023 y que costó la vida a un hombre de 86 años, encara sus horas decisivas en la Audiencia Provincial de Palma y es que este martes, el jurado popular deberá emitir su veredicto sobre la acusada, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable.

Por ello, en Más de Uno Ibiza y Formentera, el abogado penalista Jesús Herrero ha explicado las claves legales de un proceso que mantiene en vilo a la sociedad pitiusa y en este sentido, ha dejado claro “que los delitos de incendio con resultado de muerte deben ser juzgados obligatoriamente por un tribunal de jurado según la ley española” al tiempo que también ha reconocido que para los ciudadanos seleccionados “supone un problema grande enfrentarse a un proceso de tal gravedad y responsabilidad aunque sea bajo la guía de un magistrado profesional que dirige el procedimiento”.

Un momento del juicio en la Audiencia Provincial de Palma | Redacción

En relación con la petición de prisión permanente revisable, el penalista ha aclarado que solo se aplica a los delitos más graves del Código Penal, y que, en caso de condena, la revisión de la pena no sería posible antes de 25 años de cumplimiento y al mismo tiempo ha señalado que se trata de una figura “muy controvertida” en el ámbito jurídico por el debate sobre su encaje en un sistema orientado tradicionalmente a la reinserción.

Sobre la estrategia de defensa y el valor probatorio del testimonio de los testigos, Jesús Herrero ha sido tajante asegurando que “la inocencia no hay que probarla sino que lo que hay que probar es la culpabilidad” y por ello ha recordado “que la presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema y que corresponde a la acusación construir un relato sólido, coherente y acreditado para vencerla ante un jurado que, pese a su falta de experiencia jurídica, está asistido por un juez para garantizar un veredicto ajustado a derecho”.