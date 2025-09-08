Jesús Herrero: "Estamos ante un homicidio imprudente con vehículo a motor que puede acarrear penas de entre 1 y 6 años de cárcel”

El abogado penalista Jesús Herrero ha explicado hoy en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera las implicaciones legales del atropello mortal registrado en la zona de Es Puetó, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, cuando un vehículo invadió la acera y arrolló a tres mujeres, causando la muerte de una de ellas.

Según ha confirmado el propio Herrero, el conductor, que dio positivo en consumo de drogas y gas de la risa, podría enfrentarse a penas de entre uno y seis años de prisión, según recoge el artículo 142 del Código Penal y es que “este tipo de sucesos se encuadran en la figura del homicidio imprudente, al haberse producido con un vehículo a motor”. Además, ha recordado que el artículo 381, “reformado en los últimos años, agrava las penas cuando se pone en peligro la vida de otras personas, situando el marco legal en condenas de entre dos y cinco años, incluso sin resultado de muerte”.

Vista grabada por un dron de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia | Redacción

Por otro lado, el letrado también ha señalado que, en estos casos, la reacción del acusado tras el accidente es clave en la valoración judicial “ya que si la persona se da cuenta del mal y trata de repararlo, llamando a emergencias o auxiliando a la víctima, se valora de manera diferente a cuando se da a la fuga” y ha incidido en que en Ibiza “no funciona huir”, ya que la condición insular facilita la identificación y detención de los responsables.

Finalmente, Herrero ha recordado que el proceso judicial no se resolverá de manera inmediata y podría alargarse hasta dos años y ha confirmado que aunque se trata de un acusado extranjero, “la justicia española garantizará su comparecencia mediante medidas como la prisión preventiva o la fijación de fianzas”, terminando con una llamada a la calma y “a la importancia de no dejarse llevar por la indignación social y a confiar siempre en que se aplicará la justa medida en función de las circunstancias de cada caso”.