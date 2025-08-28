Jerònica Bonafé: “El futuro pasa por una agricultura viva y por transmitir a las nuevas generaciones la importancia del producto local”

La presidenta de la Unió de Cooperatives Agràries de Balers (UCABAL), Jerònima Bonafé, ha calificado en Más de Uno Ibiza y Formentera como “un hito histórico” el convenio por el cual el Consell d’Eivissa destinará 120.000 euros a reforzar el apoyo al sector primario.

Concretamente, Bonafé ha subrayado que este acuerdo supone “un respaldo decisivo a las cooperativas agrarias de la isla y garantiza la continuidad de un gabinete técnico especializado que dará cobertura a los agricultores en los nuevos procesos de digitalización”.

Precisamente según la presidenta de UCABAL, este gabinete tendrá un papel fundamental en la adaptación al cuaderno digital de campo, que será obligatorio a partir de enero “ya que se trata de una herramienta en la que cada explotación deberá registrar todas sus actuaciones, desde el uso de fitosanitarios hasta las labores de producción”.

Jerònima Bonafé junto al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, durante la firma del convenio | Redacción

Por otro lado Bonafé ha recordado que el sector agrario ibicenco está formado por cooperativas presididas en muchos casos por jóvenes, que necesitan apoyo técnico para afrontar estos cambios y mantener la competitividad y en este sentido, ha destacado “la importancia de facilitar el relevo generacional en la agricultura ibicenca con respaldo institucional, la fortaleza de las cooperativas y la nueva oficina técnica ya que contribuyen a que los más jóvenes sean más conscientes de las buenas prácticas ambientales y del uso responsable de los recursos”.

Finalmente, se ha referido a los retos inmediatos que afronta la isla, especialmente la gestión del agua recordando que “sin agua no hay agricultura” y defendiendo la necesidad de regenerar y reutilizar el máximo posible para revertirlo en el campo ya que “pese a las dificultades, el futuro del sector pasa por mantener una agricultura viva y por transmitir a las nuevas generaciones la importancia del producto local”.