Jaume Comas: “Los actos del 50 aniversario del acuartelamiento de Sa Coma permitirán a los asistentes volver a ser jóvenes de 20 años por un día”

El próximo 8 de noviembre se vivirá un encuentro histórico en Ibiza con la conmemoración del 50 aniversario del acuartelamiento de Sa Coma, inaugurado en 1975 y en desuso desde hace dos décadas.

Por ello, la Asociación de Militares Veteranos de Ibiza y Formentera ha preparado una jornada cargada de emoción y recuerdos, en la que se reunirán centenares de antiguos soldados y oficiales que pasaron por estas instalaciones y que ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera el vicepresidente de la asociación Jaume Comas.

Imagen de archivo del acuartelamiento de Sa Coma en Ibiza | Redacción

El propio Comas, ha confirmado que ya hay casi 600 inscritos de la península y de Canarias y que muchos de ellos acudirán acompañados de sus familias, “lo que convertirá el acto en una cita intergeneracional marcada por la memoria y la camaradería”.

Concretamente, el programa del aniversario incluirá un izado de bandera, un homenaje a los caídos, un recorrido por las instalaciones y la visita a los servicios que hoy alberga el complejo de Sa Coma, convertido en Parque Insular de Servicios y finalmente todo terminará con un encuentro social al estilo tradicional, con brindis compartidos y muchas anécdotas que, “servirán para volver a ser jóvenes de 20 años por un día”.

En este sentido, Comas ha insistido que se trata de un evento con inscripción previa y no de puertas abiertas y que los interesados tienen hasta el 15 de octubre para apuntarse a través del teléfono y correo electrónico facilitados por la asociación, que entregará acreditaciones personales y pases de vehículo para acceder.