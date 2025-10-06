Iván Martín: “Nuestros chicos de ADDIF han descubierto que son capaces de disfrutar prácticamente con cualquier deporte”

Una de las calas situadas más al norte de la isla fue escenario este fin de semana de la novena actividad del Circuit Inclusivo d’Eivissa que organiza por la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera en colaboración con el Consell d’Eivissa y según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, el coordinador deportivo de la entidad, Iván Martín, “volvió a ser todo un éxito con la participación de más de una veintena de deportistas con distintas discapacidades que disfrutaron juntos de esta esta actividad que combina naturaleza, ejercicio físico y convivencia”.

Iván Martín ha destacado la importancia de este tipo de propuestas ya “que les permite comprobar a que son capaces de practicar cualquier tipo de deporte” y por “la alegría de sus caras, la felicidad que irradian y cómo disfrutan siendo partícipes de la actividad y de este club que es el único que hay de deporte adaptado de Ibiza y Formentera”.

Salida de senderismo de ADDIF | Redacción

Al mismo tiempo, también ha hablado de “cómo se trabaja cada día para que los miembros de ADDIF puedan competir en distintas disciplinas y federaciones, derribando barreras físicas y mentales” y del Circuit Inclusivo que celebra este año su sexta edición, con un total de diez jornadas que recorren todos los municipios de la isla gracias la implicación de los clubes locales “que descubren cómo las actividades les transforman siendo muchas veces los propios deportistas profesionales los que nos dan las gracias después de que esta experiencia les remueva por dentro y les recuerde el lado más humano del deporte”.