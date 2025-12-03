Iván Martín: "ADDIF demuestra que la capacidad no se mide en límites, sino en la valentía de intentarlo"

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada año el 3 de diciembre, Más de Uno Ibiza y Formentera ha entrevistado al coordinador de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADIF), Iván Martín, para poner el foco en el esfuerzo, la superación y el deporte como motor de inclusión.

En este sentido, Martín ha destacado que la asociación es mucho más que un club deportivo, "siendo un espacio de crecimiento, equipo y comunidad para decenas de personas con diversidad funcional en las Pitiusas en el que se trabaja intensamente para que nuestros chicos tengan mejor forma de vida, con el teléfono siempre disponible, 24 horas al día, siete días a la semana".

ADDIF organiza distintos circuitos inclusivos por toda la isla | Redacción

Concretamente, el coordinador de la asociación ha detallado que ofrecen múltiples disciplinas deportivas, tanto a nivel lúdico como federado, "incluyendo padel, natación, atletismo, tenis, baloncesto, fútbol y petanca" y que organizan circuitos inclusivos en toda la isla, donde los deportistas entrenan junto a clubes locales y aprenden diferentes modalidades deportivas, "haciendo que todos los que participan acaben siendo mejores personas después de un entrenamiento juntos".

Al mismo tiempo, Martín ha puesto en valor que ADDIF ha formado campeones nacionales, como Sara Guasch en pádel, y que se continúa trabajando para ofrecer oportunidades a jóvenes desde los 6 años y por ello ha invitado a los oyentes a que vaya a ver sus partidos y competiciones "porque quien viene una vez se engancha para siempre y porque la sociedad es fundamental para apoyar y normalizar un deporte adaptado que abre caminos y derriba barreras y que demuestra que la capacidad no se mide en límites, sino en la valentía de intentarlo".