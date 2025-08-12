Iván Gil Serra: "No entendemos qué proximidad geográfica puede tener el San Pablo Eivissa Futsal con Galicia o Extremadura"

El San Pablo Eivissa Futsal y el Menorca Futsal han presentado un recurso contra la decisión de la Real Federación Española de Fútbol por incluirles en un grupo de Segunda División femenina que les obligará a realizar desplazamientos a Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura.

Una medida que según ha explicado en Onda Cero Ibiza y Formentera el director deportivo del club ibicenco, Iván Gil Serra, “no tiene ningún sentido” y que multiplica por tres los gastos de la temporada pasada haciéndolo “completamente inviable” para un club no profesional.

En este sentido, Gil Serra ha explicado que el año pasado el equipo viajó a Barcelona, Castellón y Navarra, lo que supuso seis noches de alojamiento fuera y que ahora con el nuevo grupo, calcula que tendrán que pasar unas veinte noches fuera y aumentar el presupuesto entre 40.000 y 50.000 euros debido a la problemática que tiene cualquier equipo deportiva de Ibiza con los desplazamientos.

Además, el director deportivo del San Pablo Eivissa Futsal ha asegurado que la decisión contradice el criterio de proximidad geográfica que la RFEF asegura aplicar: “No sé qué proximidad geográfica puede tener Ibiza con Galicia, Cantabria, Asturias o Extremadura, y es que en el caso de Galicia se suman ocho desplazamientos con el prejuicio que se genera para las jugadoras, que trabajan y no pueden ausentarse de sus empleos varios días seguidos en tantas ocasiones”.

El recurso se presentó el pasado sábado, apenas 24 horas después de recibir la notificación oficial y ahora Gil Serra ha asegurado que se espera una respuesta en las próximas 48 horas, aunque reconoce que, al no depender la decisión del club, es “complicado” mantener el optimismo para una temporada que según ha asegurado se presentaba “ilusionante, con nuevas jugadoras, un buen entrenador y una base que crece mirando al primer equipo como referencia”.