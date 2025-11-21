Iván Gil: “Estamos muy orgullosos porque Karen Torres hará historia para el San Pablo y para el fútbol sala de Ibiza”

El fútbol sala ibicenco celebra un hito histórico y es que Karen Torres, conocida futbolística como Japón, se convierte desde este viernes 21 de noviembre en la primera jugadora del San Pablo Fútbol Sala en disputar un campeonato del mundo. Lo hará en Filipinas, y la joven colombiana representará no solo a su país, sino también a toda una isla que seguirá muy de cerca su participación.

Así lo destacó en Más de Uno Ibiza y Formentera Iván Gil, director deportivo del San Pablo, quien ha expresado su orgullo por este logro “no solo por la selección de Colombia, sino por la isla de Ibiza y por todo el club y es que esta convocatoria refleja el crecimiento exponencial del club, que ha trabajado incansablemente para consolidar su cantera y primer equipo”.

Karen, fichada este verano desde la Unión Santa Fe de Ecuador, es una jugadora rápida, eléctrica y con gran capacidad de gol, según la ha descrito Gil y ahora se espera que pueda debutar lo antes posible ya que retrasos burocráticos lo han impedido y en este sentido, el director deportivo también ha subrayado “el trabajo constante y la dedicación del equipo humano del club como clave para atraer talento de nivel internacional siempre con humildad y prometiendo únicamente lo que podemos cumplir”.

Al mismo tiempo, este logro también tiene un fuerte impacto en la cantera del San Pablo, donde las jóvenes jugadoras encuentran inspiración en “un primer equipo que es el espejo de la cantera” y para consolidar al San Pablo Fútbol Sala “como un referente en el deporte femenino de Ibiza”.