Iván Fidalgo: “La Guardia Civil de Formentera hace un trabajo increíble con los migrantes a pesar de su falta de personal”

El delegado en Baleares de la Asociación Española de Guardias Civiles, Iván Fidalgo, ha explicado en Onda Cero como es el trabajo que llevan a cabo los agentes con la llegada inmigrantes en patera en Formentera, pero también ha alertado de la “tensión y saturación” que están sufriendo ante la llegada de más de 4.000 migrantes en lo que va de año, con 200 personas arribadas solo en los últimos tres días.

En este sentido, ha querido poner en valor el trabajo de los agentes asegurando que aunque el puesto de Formentera “ni siquiera es principal se asume un volumen de trabajo increíble con muy poco personal”.

Concretamente, Fidalgo ha explicado que los guardias civiles son “los primeros en atender” a los migrantes, localizando las embarcaciones y proporcionando asistencia básica, “incluso poniendo de su propio bolsillo para pagar una botella de agua o para conseguir ropa de abrigo para un niño porque desgraciadamente en Formentera Cruz Roja no siempre está presente”.

Por todo ello el representante de la Asociación Española de Guardias Civiles ha reclamado más medios, personal y una retribución que compense el sobreesfuerzo, recordando que el plus de insularidad lleva 20 años sin actualizarse y que Formentera sufre la “triple insularidad” y ha pedido agilizar protocolos, como el uso del espacio portuario de La Savina en situaciones de llegada masiva de pateras.

Por último, Fidalgo, quien ha lamentado la falta de diálogo con el Ministerio del Interior ya que se sigue sin respuesta a una solicitud de reunión con la directora insular de Ibiza y Formentera, ha confirmado que los agentes “seguirán siempre al pie del cañón con una labor humanitaria y de seguridad que es básica para garantizar la atención a quienes llegan por mar a la isla”.