La isla de Formentera acoge la primera Jornada Metafuturo Impulsa Turismo organizada por Onda Cero

Formentera acoge este jueves 16 de octubre desde las 10.30 a las 14.00 horas en el Hotel Five Flowers Formentera Melià Collection la primera edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organiza Onda Cero.

Se trata de un nuevo espacio de debate y reflexión, presentado por Atresmedia Radio, que tiene como objetivo la divulgación de la actividad turística en las Islas Baleares y la reflexión dentro del sector con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad turística del archipiélago con especial atención a la conservación del medio ambiente, a la economía y a la preservación de la cultura local.

La primera edición de este nuevo foro, organizado por Onda Cero, estará conducida por Carles Lamelo, director del programa de viajes y turismo líder y decano de la radio española, Gente Viajera, y contará con la participación del profesor de Economía y colaborador de Onda Cero Gonzalo Bernardos y Antonio López de Ávila, Director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo, así como con destacadas figuras del sector turístico balear del ámbito empresarial e institucional y relevantes actores de la industria turística global.

El acceso al foro es gratuito para los interesados previa inscripción en la web www.ondacero.es/ibiza y cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels y el Consell de Formentera, además del apoyo de RIU Hotels & Restorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB.

Programa Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

10.30 horas - Recepción de asistentes en el rooftop del Five Flowers Hotel Meliá Collection

11.00 horas - Presentación y apertura de la jornada

11.05 horas - Ponencia: La cultura como parte del desarrollo turístico sostenible: el caso de La Plural Formentera, a cargo de Olga Ramos Aguilar y Lara Trigo

11.15 horas - Mesa: Formentera como referente en sostenibilidad turística desde la perspectiva de la colaboración público-privada. Moderada por Juan Carlos Enrique, director Onda Cero Illes Balears y con la participación de Artal Mayans, conseller de Turismo de Formentera; Pep Mayans, presidente de la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF); Juanma Costa, presidente de la Asociación Hotelera de Formentera y representante de CAEB; Begoña San Félix, responsable de MK y RSC de Insotel Marine Group

11.45 horas - Ponencia técnica: “El reto de la sostenibilidad económica Baleares”. Con Gonzalo Bernardos, profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona y colaborador de Onda Cero

12.15 horas - Mesa: Baleares y el reto de la sostenibilidad. La apuesta por la calidad. Con la participación de Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Sostenibilidad de MELIÁ Hotels International; Miguel Mirones Díez, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES); Pere Joan Planas, director de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB)

13.00 horas - Ponencia técnica: “La triada del cambio: un turismo sostenible, inclusivo e inteligente". A cargo de Antonio López de Ávila, director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo

13.15 horas - Clausura de la jornada

13.20 horas - Coctel/networking abierto a todos los asistentes en el rooftop del hotel Five Flowers Hotel Meliá Collection

Sobre Metafuturo Impulsa

Metafuturo Impulsa es una iniciativa de Atresmedia, un foro de reflexión sobre la sociedad del futuro que se celebra anualmente en diferentes ubicaciones y aborda temas relacionados con los desafíos sociales, políticos y tecnológicos que se vislumbran en el horizonte.

A través de estos eventos, Atresmedia busca generar un espacio de debate y análisis para comprender y prepararse para los cambios que traerá el futuro.

Sobre Five Flowers

Five Flowers Hotel Formentera Member of Meliá Collection es el hotel de máxima categoría de Formentera y el único 5 estrellas de la isla, propiedad de Paya Hotels.

Situado en Es Pujols, en el entorno del Parque Natural de Ses Salines, el hotel cuenta con 79 habitaciones y suites, dos restaurantes, spa, gimnasio, dos piscinas y un impresionante rooftop con vistas 360º de la isla donde se celebrará este evento.