Isidor Marí: “La figura de Isidor Macabich nos recuerda que si no sabemos de dónde venimos es como si tuviéramos amnesia”

El prestigioso escritor, lingüista y músico ibicenco Isidor Marí ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera su nuevo libro titulado Isidor Macabich, Llobet, 1883-1973. Una biografía que se presenta este jueves a las 20.00 horas en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza y en la entrevista ha reivindicado la necesidad de conocer el papel de la historia local para entender el presente afirmando que “si no sabemos de dónde venimos es como si tuviéramos amnesia”.

Marí, ahijado de Macabich, ha explicado también que su nuevo libro es fruto de años de trabajo analizando su correspondencia personal y revisando sus artículos de prensa y que ha intentado que la información esencial de todo lo que hizo quede reflejada, “para que futuros estudiosos puedan profundizar en aspectos concretos de su obra”.

Así, en ella recorre la vida y legado y la huella profunda que ha dejado en la cultura pitiusa este sacerdote, periodista, archivero e historiador ya que, entre otras cosas, fue el primero en elaborar una historia casi completa de Ibiza, tras consultar y ordenar documentos inéditos en los archivos de la isla. Incluso, Marí también ha confirmado que destacó su papel como redactor jefe del Diario de Ibiza, su implicación en causas sociales y su contribución a la creación de las Festes de la Terra, diseñadas con motivo del séptimo centenario de la conquista catalana en 1935.

Y por último, sobre cómo vería el protagonista de su obra la Ibiza actual, Marí cree que se mostraría “indignado” por la desmesura en el desarrollo de la isla y ha asegurado que “publicaciones como esta deberían ser básicas en colegios e institutos para que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen y quien era realmente Isidor Macabich”.