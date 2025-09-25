Isabel Maciel: “La misión de la UNED de llevar a la universidad a cualquier persona, viva donde viva, está más viva que nunca”

La directora en funciones de la UNED en Illes Balears, Isabel Maciel, ha animado a los oyentes de Más de Uno Ibiza y Formentera a aprovechar la matrícula abierta hasta el próximo 22 de octubre para iniciar o retomar sus estudios universitarios porque según ha explicado “no hay edad para aprender ni para mejorar”.

En este sentido, Maciel ha recordado que la UNED es la universidad pública a distancia más grande de España, “con un modelo flexible y riguroso que permite a los estudiantes compaginar sus estudios con la vida laboral y personal y que la misión de la UNED de llevar a la universidad a cualquier persona, viva donde viva, siga más viva que nunca”.

Cartel informativo en el que se anima a los estudiantes a matricularse en la UNED | Redacción

Algo que es de “gran importancia” en una realidad insular como la de Ibiza y Formentera y que se ve complementado por un centro asociado que ofrece un catálogo muy amplio, “que incluye 30 grados universitarios, cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, microgrados, másteres, doctorados y formación permanente” y, sobre todo, “tutorías presenciales y retransmitidas en directo, con el objetivo de acompañar al alumno en los contenidos más complejos y garantizar una experiencia educativa de calidad”.

Para quienes deseen matricularse, el proceso se realiza íntegramente en línea, aunque la sede de la UNED en Ibiza ofrece atención personalizada para resolver dudas académicas o técnicas porque “nuestro compromiso es estar cerca del estudiante desde el primer momento acompañando a personas reales con vidas reales, demostrándoles que siempre es posible abrir una nueva etapa en la educación”.