Isabel Echávarri: “En Viu l’Artesania cada pieza tiene una energía diferente porque hay un trabajo artesanal minucioso”

La Fira Viu l’Artesania 2025 que organiza el Consell d’Eivissa junto a la Asociación de Artesanos de PIMEEF se ha presentado en el puerto de Ibiza donde se alojará ofreciendo durante varias semanas un escaparate exclusivo del trabajo artesanal que se realiza en la isla a través de 20 artesanos acreditados como artesà o mestre artesà.

En este sentido, Isabel Echávarri, presidenta de la Asociación de Artesanos de PIMEEF, ha subrayado en Onda Cero el valor diferencial de esta feria: “Todo lo que se ofrece ha sido hecho aquí e inspirado en la isla y por eso es algo totalmente diferente al resto de mercadillos de la isla que va a sorprender a todos los que acudan a la feria”.

No en vano, según Echávarri la acreditación de mestre artesà exige más de diez años de experiencia y conocimientos técnicos que permitan incluso formar a nuevos profesionales, lo que hará que el visitante pueda encontrar joyas de diseño exclusivo, cerámica tradicional y escultórica, bisutería, pintura y juguetes de madera que evocan estilos retro. “Cada pieza que aquí se vende tiene una energía diferente porque se nota que detrás hay un taller y un trabajo manual minucioso” y todo ello no podría haber sido posible sin el apoyo institucional que permite a los artesanos contar con un espacio propio alejado de los productos de reventa.

Por todo ello, la presidenta de los artesanos ha animado tanto a residentes como a turistas a visitar el paseo del puerto, conversar con los creadores y llevarse un recuerdo único de la isla. “Es un paseo precioso que se complementa con la oportunidad de conocer la creatividad local en un entorno inmejorable”..