Inma Saranova: "El Foro Marino Ibiza y Formentera es un espacio clave de educación, sensibilización y compromiso con la conservación del Mediterráneo”.

La séptima edición del Foro Marino Ibiza y Formentera se celebrará del 14 al 16 de octubre y una vez más promete convertirse en una cita ineludible para científicos, administraciones y público general interesado en la conservación del Mediterráneo.

En este sentido, Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que este encuentro que se ha convertido en un referente nacional e internacional “surgió como respuesta a la necesidad de crear un espacio común para divulgar sobre el estado del mar y generar acciones efectivas en favor de su sostenibilidad y ahora es un evento imprescindible”.

Este año contará con un programa que combina actividades técnicas y divulgativas con mesas técnicas, dirigidas a personal especializado, que abordarán temas como cambio climático, contaminación marina y de Posidonia junto a expertos nacionales e internacionales, y otras actividades abiertas, incluyendo el espectáculo musical Océano en el Teatro Pereyra; el Ocean Film Festival con cortometrajes y proyecciones relacionadas con el mar o los talleres participativos sobre gastronomía sostenible y creatividad con redes recicladas.

Además, la jornada de clausura incluirá un seminario jurídico sobre criminalidad oceánica y medioambiental, y la conferencia El Azul que no sostiene, a cargo de la divulgadora marina Gador Muntaner y por ello Inma Saranova ha invitado a toda la ciudadanía a participar, destacando que la séptima edición del foro “busca ser un espacio de educación, sensibilización y compromiso con la conservación del mar Mediterráneo y sus ecosistemas”.