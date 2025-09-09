Inés Roig: "Las altas temperaturas del mar de Ibiza generan tanto estrés en la posidonia que acaban acelerando su muerte”

Un reciente informe de IbizaPreservation alerta sobre la grave situación de la Posidonia en la bahía de Talamanca, donde en agosto de 2024 el agua superó los 28 grados durante 11 días consecutivos y por ello, para entender sus consecuencias y efectos, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero la técnica ambiental de la organización, Inés Roig.

En este sentido, lo más preocupante “es que las altas temperaturas generan tanto estrés en la planta que ésta acaba acelerando su muerte”. Algo tremendamente grave porque tal y como ha explicado Roig, la Posidonia “está considerada un emblema del Mediterráneo y del ecosistema balear ya que cumple funciones esenciales como el mantener limpias las aguas, ayudar a prevenir la erosión de las playas y servir de hábitat a numerosas especies marinas”.

Uno de los sensores de temperatura con los que se ha llevado a cabo el estudio. | Redacción

Por tanto, la técnica también ha incidido en que su deterioro “no solo afecta a la planta, sino a todo el ecosistema marino que depende de ella, poniendo en riesgo la biodiversidad y la protección natural de las costas ibicencas”.

Y con respecto a las causas de las altas temperaturas del mar, Roig ha señalado que el calentamiento del agua “no se puede controlar directamente, por lo que la clave está en proteger la planta mediante medidas como la regulación de fondeos, el control de especies invasoras y la prevención de vertidos que contaminan el mar y así intentar que las praderas de Posidonia puedan resistir episodios de altas temperaturas y mantener su función ecológica”.

Por último ha concluido advirtiendo que, con las previsiones de aumento de la temperatura del mar, este tipo de episodios críticos podría repetirse con mayor frecuencia y duración en los próximos años.