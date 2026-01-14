Ibiza Sabors renueva su imagen para impulsar el producto local y la excelencia gastronómica

La marca Ibiza Sabors ha presentado su nueva imagen en el paseo de Vara de Rey con el objetivo de reforzar el uso del producto local, el kilómetro cero y la sostenibilidad en la restauración de la isla. Se trata de una iniciativa impulsada por la patronal de la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF), con financiación del Consell d’Eivissa, que da ahora un paso más en su evolución tras más de una década de trayectoria.

Según explicó en Más de Uno Ibiza y Formentera María Jiménez, vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía (MEG) y primera embajadora de Ibiza Sabors, la renovación supone “un giro cualitativo muy importante” que busca convertir la marca en un sello de excelencia gastronómica abierto a todos los restaurantes de la isla, independientemente de su tipo de cocina o nacionalidad.

La nueva etapa de Ibiza Sabors se articula en tres categorías: Origen, Compromís y Excel·lència, que permiten a los establecimientos incorporarse progresivamente al uso de producto local certificado. Tal como señaló Jiménez, “es como un primer, segundo y tercer grado: cuanto más producto de kilómetro cero utilizas, mayor es tu nivel dentro de la marca”.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es el apoyo directo al productor local, fomentando una economía circular beneficiosa para todo el sector. “Si nosotros ayudamos a los nuestros, ellos seguirán creciendo y nosotros seguiremos comiendo”, subrayó la embajadora, insistiendo en que el kilómetro cero no debe ser una moda, sino una realidad.

Ibiza Sabors también ofrece ventajas promocionales para los restaurantes adheridos, ya que el sello garantiza calidad, sostenibilidad y producto local, algo que el visitante podrá identificar fácilmente incluso mediante códigos QR, que permitirán saber dónde comer con un sello de excelencia.

Durante la entrevista, María Jiménez destacó la alta calidad del producto ibicenco, poniendo como ejemplo los vinos locales, las patatas, los tomates, los quesos o la miel, y defendió que la gastronomía es hoy un elemento clave del turismo. “Ya no se concibe un viaje sin conocer la gastronomía del lugar”, afirmó.

La nueva web y las redes sociales de Ibiza Sabors ya están operativas y facilitan tanto la información al consumidor como el registro sencillo y gratuito de los restauradores, que solo deben acreditar el uso real de producto local.

Para María Jiménez, su nombramiento como embajadora supone “uno de los días más importantes” de su vida profesional, al ver reconocido su compromiso histórico con el slow cooking, la cocina tradicional y el producto de proximidad, valores que ahora se convierten en eje central de esta renovada marca gastronómica.