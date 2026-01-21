Ibiza presenta en FITUR un sello de calidad para distinguir el transporte profesional y sostenible

El vicepresidente del Consell de Ibiza y conseller de Ordenación Turística, Mariano Juan, ha presentado en FITUR un nuevo sello de calidad del transporte turístico, una iniciativa que marca un cambio de modelo en la gestión de la movilidad en la isla, apostando por la calidad, la profesionalización y la sostenibilidad tanto para visitantes como para residentes.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Juan ha explicado que este sello es el reflejo de una política más proactiva y exigente, que deja atrás un modelo meramente reactivo frente a las ilegalidades. “Queremos distinguir al transporte profesional, al que forma a sus trabajadores y cumple criterios medioambientales”, ha señalado.

El nuevo distintivo permitirá identificar a VTC, transporte discrecional y servicios colectivos, y en el futuro podría extenderse también al sector del taxi. El objetivo es que usuarios y residentes puedan reconocer fácilmente a los operadores que ofrecen un plus de calidad y legalidad frente a prácticas irregulares.

Mariano Juan ha recordado que Ibiza se ha convertido en referente nacional en la lucha contra el intrusismo en el transporte, destacando la eliminación de la piratería en el aeropuerto, la adjudicación de una nueva contrata de autobuses, la gratuidad del transporte público, que ha llevado a cifras récord de 7 millones de usuarios, y la implantación de la ley de regulación de entrada de vehículos, que permitió reducir en más de 30.000 vehículos el acceso a la isla el pasado año.

En relación con esta normativa, el vicepresidente ha reconocido las reticencias iniciales de navieras y empresas de rent a car, pero ha subrayado que “han entendido que la ley ha venido para quedarse” y que el debate sobre la movilidad debe implicar a todos los actores. Entre las mejoras previstas, ha avanzado un incremento del 50% en las líneas de autobús y una flota con dos tercios de vehículos eléctricos, cambios que empezarán a notarse en los próximos meses.

Juan ha asegurado que el trabajo realizado por el Consell empieza a tener reconocimiento fuera de la isla, tanto a nivel nacional como europeo. En este sentido, ha destacado el interés generado por la regulación de vehículos en foros internacionales y en asociaciones de regiones turísticas europeas, al tratarse de una medida pionera en un territorio del tamaño de Ibiza.

La entrevista también ha abordado el problema estructural de la vivienda, un reto clave para el futuro de la isla. El vicepresidente ha insistido en que se trata de una cuestión compleja que va más allá del alquiler turístico y que requiere hablar seriamente de suelo, urbanismo y creación de vivienda, tanto pública como privada. “Ibiza aumenta su población en unas 3.000 personas cada año y eso hay que gestionarlo con responsabilidad”, ha afirmado.

Finalmente, Mariano Juan ha señalado que informes como el de Cáritas ponen cifras y rostro a una realidad social preocupante, y ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para actuar con decisión en materia urbanística y territorial, garantizando seguridad jurídica y soluciones reales para los residentes.

Con iniciativas como el sello de calidad del transporte, Ibiza refuerza en FITUR su apuesta por un modelo turístico más ordenado, sostenible y centrado en la calidad, alineado con las necesidades del territorio y de quienes viven en él durante todo el año.