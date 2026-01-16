Hugo Martínez: “Formentera saldrá beneficiada de unos presupuestos sociales y realistas gracias a todos los partidos políticos”

El Consell Insular de Formentera ha presentado unos presupuestos para 2026 que según ha explicado en Onda Cero, el portavoz del Consell insular, Hugo Martínez, “son sociales, realistas y pensadas para ejecutarse” y que han sido posibles gracias al apoyo del Partido Socialista y Gent per Formentera.

En este sentido, Martínez ha destacado que se trata del presupuesto “más elevado de la historia del Consell”, con un incremento del 8,4% respecto a 2025, hasta alcanzar los 49,2 millones de euros, y concretamente ha concretado que el capítulo de inversiones crece un 44,8%, con más de 7,2 millones de euros destinados a proyectos clave como la mejora de carreteras, la adecuación de la calle Punta Prima en Es Pujols, la finalización de la avenida 8 de Agosto, la ampliación del cementerio o el impulso del futuro centro cultural de Sant Ferran y que se recuperan los presupuestos participativos, dotados con 100.000 euros.

Al mismo tiempo, el portavoz del Consell insular ha asegurado que “las ayudas sociales aumentan un 14,5%, hasta casi 3 millones de euros”, y que se destinarán a entidades deportivas, culturales, al sector primario y al comercio local y, sobre todo, ha incidido “en que se sigue manteniendo la deuda cero en la institución, lo que es clave para no hipotecar el futuro de la isla”.

Por último, Martínez ha valorado muy positivamente el consenso alcanzado con otras fuerzas políticas, destacando “la voluntad de acuerdo como elemento fundamental para sacar adelante unos presupuestos que son muy positivos para toda Formentera” y “dando una lección de que si hay voluntad política se puede seguir trabajando por el bien de los ciudadanos”.