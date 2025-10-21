Hortensia Blanco: “El Museu Arqueològic es un libro abierto que nunca deja de revelarnos cosas nuevas”

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, ubicado en plena Vía Romana de Ibiza, se ha convertido en un referente en la conservación y divulgación del patrimonio histórico de las Pitiusas y por ello el programa Más de Uno Ibiza y Formentera ha hecho un programa especial desde sus instalaciones de la calle Vía Romana de la ciudad de Ibiza.

La primera invitada ha sido su directora, Hortensia Blanco, quien ha destacado emocionada que la arqueología tiene algo de inesperado y revelador “y es que la historia es como un libro abierto que a veces se te manifiesta que te permite reinterpretar los hallazgos y avanzar en el conocimiento en un trabajo que es fascinante”.

Sobre el museo, lo ha definido como “un centro con un gran calado histórico” que nació a principios del siglo XX y que “ha sido clave para situar el mundo fenicio y púnico en un lugar relevante dentro del Mediterráneo” y al mismo tiempo ha recordado que al ser Ibiza Patrimonio de la Humanidad desde 1999 “hay que estar estar a la altura y a responder a muchas demandas”.

Hortensia Blanco, directora del MAEF junto a Agustín Prades y Manu Gon | Redacción

Con un equipo de unas 20 personas, el museo trabaja entre las bambalinas de la historia para ofrecer exposiciones, talleres y actividades educativas y en este sentido, Blanco lo ha definido “como un teatro ya que lo que se ve delante no tendría sentido sin todo lo que hay detrás” y al mismo tiempo ha asegurado que “cada día es un reto en el que hay que estudiar, catalogar, conservar y, sobre todo, seguir despertando curiosidad por nuestra historia”.

En la actualidad, la sede principal se encuentra en la necrópolis del Puig des Molins, mientras que la sede de Dalt Vila está pendiente de una reforma integral “lo que supone uno de los mayores retos que hay por delante porque sería clave para recuperar la parte medieval del relato histórico y para dar cabida a la abundante material arqueológico que sigue llegando a través de las excavaciones y obra”.

Por último, la directora del Museu Arqueològic d’Eivissa y Formentera ha subrayado la importancia del público local, “siempre incondicional y con un afán increíble por participar” y “también de muchos turistas que vienen atraídos porque les han hablado de él o que repiten, lo que nos llena de orgullo” y en este sentido ha destacado la necesidad de dar a conocer aún más el museo, “tanto a los visitantes como a la comunidad educativa y científica”.