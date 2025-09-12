Helena Maleno: “No podemos seguir ignorando que muchos cuerpos desaparecen en el mar y que muchas familias nunca tendrán respuesta”

En el marco de la muestra Historias de migraciones. Eivissa y Formentera, tierra de salida y llegada que exponiendo el Fons Pitius de Cooperació en el Far de la Mola, la organización ha organizado este jueves 11 de septiembre a las 19.00 horas un interesante coloquio en la Casa del Poble de Formentera en el que entre otros participará Helena Maleno, fundadora de la ong Caminando fronteras.

Por ello, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera Maleno ha abordado la situación de las personas migrantes que llegan a las Pitiusas y la labor de su organización en defensa de los derechos humanos destacando la importancia “de visibilizar las historias de quienes cruzan el mar, muchas veces enfrentando riesgos extremos porque no podemos olvidar que muchos cuerpos desaparecen en el mar y las familias nunca van a tener respuesta”.

Helena Maleno junto al coordinador de alertas de Caminando Fronteras, Marouan Fartakh | Redacción

En este sentido, la activista ha explicado que Caminando Fronteras trabaja desde hace más de 20 años en contextos de frontera, coordinando redes de apoyo con comunidades migrantes, familias y otras organizaciones de terreno con iniciativas muy útiles e interesantes como “un teléfono de alertas para personas en riesgo en el mar y un Observatorio de Derechos Humanos, que documenta desapariciones y busca identificar a las víctimas, otorgándoles un nombre y dignidad”.

Por ello, Maleno ha subrayado la urgencia de que las administraciones públicas tomen conciencia de la magnitud de la ruta migratoria del Mediterráneo occidental hacia Baleares, “la más transitada del Estado español este verano con un volumen de personas llegadas desde el Cuerno de África nunca visto en ningún otro lugar del estado español” y que “afronten los desafíos que esto implica, incluyendo la protección de los derechos de las personas migrantes y la prevención de discursos de odio y deshumanización”.

Incluso, la fundadora de Caminando Fronteras ha hecho hincapié “en la educación y sensibilización de la infancia y la adolescencia, frente a bulos y prejuicios” y ha resaltado “la importancia de que las personas fallecidas en el mar puedan ser enterradas con dignidad ya que las familias tienen derecho a cerrar un duelo que de otro modo queda incompleto”.