Grupo Policlínica abre la primera Unidad de Proctología de Ibiza

Grupo Policlínica Ibiza acaba de abrir la primera Unidad de Proctología en la isla liderada por un equipo de expertos, compuesto por los cirujanos generales Ana Herrera, Paula Martínez y Leopoldo Salvatierra.

Juntos han diseñado este espacio para tratar con la mayor precisión las afecciones anales, garantizando además los pacientes un diagnóstico adecuado con tratamientos innovadores, realizados por primera vez en Ibiza, evitando así los desplazamientos que antes eran necesarios. De hecho, la nueva unidad viene a cubrir una necesidad urgente en la isla y permitirá ofrecer atención especializada para patologías como hemorroides, fisuras, fístulas o abscesos que no hay que olvidar que afectan a millones de personas en España, pero que, debido al estigma social que rodea la zona anal, son muchas veces son ignorados o diagnosticados tarde.

En este sentido, la doctora Ana Herrera asegura que "la mayoría de estas patologías, aunque molestas, no suelen ser graves, pero pueden deteriorar significativamente la calidad de vida si no se tratan adecuadamente" y que desgraciadamente "muchos pacientes optan por automedicarse o esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos y eso no siempre es recomendable porque algunas de estas afecciones requieren intervención médica para evitar complicaciones mayores".

Técnicas avanzadas y pioneras

La nueva unidad de Grupo Policlínica cuenta con técnicas avanzadas como la ablación de hemorroides por radiofrecuencia, que se realiza de manera ambulatoria bajo anestesia local y sedación, y que permite a los pacientes eliminarlas sin necesidad de cirugía invasiva, reduciendo además el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación.

Además, se cuenta con tecnologías de vanguardia como la manometría anorrectal y la ecografía endoanal, que facilitan un diagnóstico preciso y la planificación de tratamientos adecuados para diversas patologías anales y que aseguran una atención más efectiva, reduciendo los tiempos de recuperación y evitando intervenciones quirúrgicas más complicadas.