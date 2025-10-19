Grupo Mambo y Rampa, de Keinemusik, recaudan 21.270 euros a beneficio de APNEEF

El restaurante Sa Capella fue el escenario escogido para celebrar la gala solidaria organizada por Grupo Mambo a beneficio de Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera, APNEEF, en colaboración con Rampa, integrante del grupo musical alemán Keinemusik, una de las formaciones más exclusivas e importantes del panorama internacional.

Este evento, con el que el Grupo Mambo refuerza su compromiso con las causas sociales y entidades locales que trabajan con la inclusión y bienestar de niños y jóvenes de las Pitiusas, reunió a representantes del sector empresarial, cultural y social de la isla en una velada que combinó gastronomía, música y solidaridad y que consiguió recaudar 21.270 euros para que APNEEF los destine íntegramente a sus programas para mejorar la calidad de vida de los menores con necesidades especiales y sus familias, atendidos por esta entidad.

Durante la cena los asistentes pudieron disfrutar de un menú diseñado especialmente para la ocasión, acompañado por una actuación exclusiva de Rampa, quien puso el toque musical a esta noche benéfica.

La gerente de esta ONG pitiusa, Carmen Boned, ha destacado que “estamos muy felices y agradecimos a la familia Anadón, a Rampa de Keinemusic, y a todo el equipo del Grupo Mambo por su valioso apoyo y por esta importante recaudación que destinaremos a cubrir el coste del personal”. “Agradecemos también el esfuerzo que supone organizar un evento de estas características, por buscar alternativas para seguir colaborando y sobre todo por elegir a nuestra entidad y por entender que es necesario seguir apoyándonos para que podamos garantizar la continuidad de los servicios que ofrecemos a la población de Ibiza y Formentera y ayudarnos a dotarlos de la estabilidad que se merece”, ha concretado Boned.

Por su parte, Christian Anadón ha querido agradecer una vez más a Rampa y a Keinemusik “su compromiso y disposición para participar en este evento solidario que significa mucho para nosotros, ya que nos permite hacer algo realmente importante para nuestra isla”. “Es un auténtico lujo contar uno de los artistas más influyentes del momento”, ha matizado Alan Anadón, quien ha concretado que “es una gran responsabilidad y un privilegio que, pudiendo actuar en cualquier rincón del mundo, escojan año tras año a Grupo Mambo y a San Antonio para hacerlo”. En esta línea Christian Anadón ha agradecido al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y a su alcalde, Marcos Serra, “su apoyo y agilidad para poder llevar acabo esta iniciativa”.