Gonzalo García: “Iboshim es apasionante porque combinamos rigor académico, investigación y diversión”

En Más de Uno Ibiza y Formentera, Gonzalo García, miembro y expresidente de la Asociación Pitiusa de Recreación Histórica Iboshim, ha hecho un repaso de los 15 años de trayectoria de esta entidad “que reivindica y difunde el pasado feniciopúnico y mediterráneo de las Pitiusas”.

En este sentido, García ha explicado que la asociación “no solo recrea episodios históricos con sus llamativas vestimentas y eventos públicos, sino que también investiga, documenta y divulga este legado entre jóvenes y adultos, incorporando disciplinas como la escritura antigua, la indumentaria o la vida cotidiana”.

Imagen de una de las recreaciones de Iboshim | Redacción

Al mismo tiempo, ha destacado el crecimiento del colectivo, capaz de reunir a miembros de dentro y fuera de la isla, y celebrar recreaciones tanto en Ibiza como en Europa, gracias a la colaboración entre instituciones y asociaciones internacionales y es que, según el propio García, la labor de Iboshim “combina rigor académico con un componente lúdico que hace que cada recreación sea apasionante tanto para el público como para quienes la protagonizan”.

La asociación celebra este sábado su 15º aniversario en el Centro Cultural de Jesús, con un acto que reunirá a autoridades, entidades culturales y antiguos miembros, además de audiovisuales y un homenaje a quienes han contribuido a su desarrollo y con el objetivo de demostrar que este aniversario “es solo el inicio de una nueva etapa en la que esperamos seguir creciendo y atrayendo a más apasionados por la historia de las Pitiusas”.