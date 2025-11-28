Historia

Gonzalo García: “Iboshim es apasionante porque combinamos rigor académico, investigación y diversión”

El miembro y expresidente de la prestigiosa asociación de recreación histórica pitiusa ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera la trayectoria del grupo, sus proyectos de futuro y su trabajo antes de la celebración de sus primeros 15 años de vida el sábado 29 de noviembre en Jesús

Manu Gon

Illes Balears |

En Más de Uno Ibiza y Formentera, Gonzalo García, miembro y expresidente de la Asociación Pitiusa de Recreación Histórica Iboshim, ha hecho un repaso de los 15 años de trayectoria de esta entidad “que reivindica y difunde el pasado feniciopúnico y mediterráneo de las Pitiusas”.

En este sentido, García ha explicado que la asociación “no solo recrea episodios históricos con sus llamativas vestimentas y eventos públicos, sino que también investiga, documenta y divulga este legado entre jóvenes y adultos, incorporando disciplinas como la escritura antigua, la indumentaria o la vida cotidiana”.

Imagen de una de las recreaciones de Iboshim
Imagen de una de las recreaciones de Iboshim | Redacción

Al mismo tiempo, ha destacado el crecimiento del colectivo, capaz de reunir a miembros de dentro y fuera de la isla, y celebrar recreaciones tanto en Ibiza como en Europa, gracias a la colaboración entre instituciones y asociaciones internacionales y es que, según el propio García, la labor de Iboshim “combina rigor académico con un componente lúdico que hace que cada recreación sea apasionante tanto para el público como para quienes la protagonizan”.

La asociación celebra este sábado su 15º aniversario en el Centro Cultural de Jesús, con un acto que reunirá a autoridades, entidades culturales y antiguos miembros, además de audiovisuales y un homenaje a quienes han contribuido a su desarrollo y con el objetivo de demostrar que este aniversario “es solo el inicio de una nueva etapa en la que esperamos seguir creciendo y atrayendo a más apasionados por la historia de las Pitiusas”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer