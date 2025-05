Giussepe Vulpis:"Si permitimos saturación en el Parc Natural de ses Salines, ponemos en riesgo a bañistas, fauna y servicios de emergencia"

El Consell Insular de Formentera ha iniciado esta semana el control de acceso y estacionamiento en el Parque Natural de ses Salines, una medida habitual cada temporada turística, que este año incorpora como gran novedad la ampliación del periodo de regulación hasta el 15 de octubre tal y como ha confirmado Giuseppe Vulpis, director insular de Movilidad y Medio Ambiente, en una entrevista en Formentera al día de Onda Cero.

"Como cada año, aplicamos esta regulación para proteger el entorno natural, mejorar la movilidad y evitar la saturación y esta temporada hemos decidido alargarlo 15 días más para prevenir los problemas que suelen surgir si hay buen tiempo a finales de septiembre, como el colapso del acceso y la dificultad de paso para servicios de emergencia", ha resumido Vulpis.

Imagen de archivo al Parque Natural de Ses Salines en Formentera | Redacción

El control, gestionado por una empresa concesionaria, estará activo del 10 de mayo al 15 de octubre, con horarios adaptados según la época del año. Así por ejemplo, entre mayo y finales de junio, se aplicará de 09:00 a 17:00 horas, ampliándose hasta las 21:00 horas en los meses de mayor afluencia como julio y agosto. Además, el acceso está limitado a 334 coches y 1.132 motos mientras que los residentes, personas con movilidad reducida, usuarios de vehículos eléctricos, bicicletas o peatones podrán acceder sin coste.

Vulpis también he recordado que se ha producido un ligero incremento en las tasas para no residentes, que ahora oscilan entre los 5 y 7 euros para coches y entre 3 y 5 euros para motos, en función del mes, confirmando que "la regulación no solo busca limitar el número de vehículos, sino también hacer que todos asumamos la responsabilidad de cuidar este espacio único".

Medidas paralelas para la protección del entorno

En la misma línea medioambiental, el Consell ha iniciado la instalación de balizas en zonas de baño con elevada presencia de embarcaciones, con el fin de reforzar la seguridad de los bañistas y proteger las áreas naturales. Las primeras actuaciones se han llevado a cabo en playas como ses Illetes, es Cavall d’en Borràs y Cala Saona, y se extenderán a otras zonas a lo largo del litoral, y todo ello con un presupuesto que supera los 36.000 euros ya que incluye revisiones periódicas y la retirada de las balizas al finalizar la temporada.

Balizamiento en la playa de Cala Saona de Formentera | Redacción

Además, el Govern balear ha puesto en marcha una nueva edición del servicio de vigilancia de la posidonia que este año incorpora tecnologías de geolocalización en tiempo real que permitirán una respuesta más rápida y precisa ante posibles fondeos irregulares y que en Formentera contará con cinco embarcaciones hasta el 10 de octubre.

Formación, prevención e historia

El Consell de Formentera también ha impulsado por primera vez una formación específica para los socorristas reactivos contratados por empresas concesionarias y que refuerza al equipo habitual en los meses de mayor afluencia turística y que por ello recibirá formación en primeros auxilios, rescate acuático y coordinación con emergencias.

Un momento de la formación que recibieron los socorristas reactivos | Redacción

En otro ámbito, se ha iniciado una campaña formativa para el personal del ocio nocturno y de las fiestas populares, con el objetivo de prevenir las violencias sexuales y LGTBI-fóbicas y para fomentar un consumo responsable del alcohol, y que también incluye un distintivo para los locales que participen y se enmarca en la campaña “No i punt” y se han identificado tres víctimas de la represión franquista en el cementerio de Sant Francesc gracias a las comparaciones genéticas realizadas por el equipo Aranzadi y que son Antonio Sánchez Capilla, Francisco Delgado Machío y Manuel Gordillo Vega, todos originarios de Badajoz y fallecidos en el penal de Formentera en 1941.

Exposiciones, reciclaje y fútbol

En el plano cultural, continúan abiertas varias exposiciones y se han organizado varias actividades especiales para celebrar el Día Mundial del Reciclaje este sábado en la playa de ses Illetes, organizadas por el Consell en colaboración con Formentera Recicla y en materia de deporte, la Sociedad Deportiva Formentera deberá disputar un playoff de ascenso tras perder ante el Poblense este domingo, y en este sentido, el entrenador Maikel Romero ha señalado en Formentera al día que, a pesar de la decepción por no lograr el ascenso directo, el equipo afronta la eliminatoria ante el Porreres "con hambre, ilusión y confianza".