Giuseppe Vulpis: "En invierno el estacionamiento será gratuito en Sant Francesc, Sant Ferran y Es Pujols"

El horario de invierno del estacionamiento regulado, conocido como zona azul, en Formentera entra en vigor a partir de este sábado, 1 de noviembre. De esta forma, se aplicarán nuevos horarios en la Savina, Sant Francesc, Sant Ferran y es Pujols, según ha explicado en Formentera al Día el director insular de Movilidad y Medio Ambiente, Giuseppe Vulpis.

Con esta medida, el Consell de Formentera busca “adaptar la regulación del aparcamiento a la temporada baja” con el objetivo de “promover un uso más racional del espacio público durante los meses de invierno” y “facilitar la movilidad” de residentes y visitantes.

“En la Savina, al ser la puerta de entrada de la isla, se mantiene la obligatoriedad de obtener tique”, ha explicado Vulpis en Onda Cero. Respecto al horario de la zona azul será de lunes a viernes, de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h. Además, los sábados, será de 9.00h a 14.00h y los domingos y festivos el aparcamiento será gratuito. Por otro lado, en los núcleos de Sant Francesc, Sant Ferran y Es Pujols el estacionamiento será gratuito hasta marzo. "Este año hemos cambiado los parquímetros de La Savina", ha añadido.

Otra de las noticas de la semana pasa por el cierre de la turbina des Ca Marí gracias al doble enlace submarino con Ibiza. Además, el Consell de Formentera ha aprobado una propuesta de actuaciones urgentes para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

Agenda cultural y educativa

El Consell Insular de Formentera, en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB), presenta una nueva oferta formativa dentro del programa 'Nous Actius', que se llevará a cabo durante el mes de noviembre en el Casal de Joves. Esta semana se ha inaugurado la exposición ‘L’art de la Cuina’, una muestra colectiva en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell.

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera expone en la sala de exposiciones del faro de la Mola junto al Consell de Formentera la muestra 'Pitiusas, Empúries y Ensérune: el viaje posible. Una experiencia virtual'. El viernes a las 16.00h se va a impartir un taller de Halloween de la mano de la artista Brenda Novak en la Sala Polivalente de la Casa del Poble de la Mola.

Deportes

La S.D Formentera se enfrentó al Collerense, en un partido en el que empataron a cero. El entrenador del SD Formentera, Maikel Romero, ha asegurado en Onda Cero que "venimos de conseguir un punto, pero debimos merecer mucho más". Además, ha añadido que "es un punto que nos sabe a poco, estamos deseando sumar tres puntos en casa para ir escalando posiciones". Este fin de semana la S.D Formentera recibirá en su Municipal de San Francisco Javier al conjunto palmesano de la UD. Rotlet Molinar.