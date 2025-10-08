Formentera al día

Giuseppe Vulpis: “Formentera debe ser un lugar en el que turistas y residentes exijan y disfruten de una forma de vida consciente y sostenible”

En el espacio Formentera al día de Más de Uno Ibiza y Formentera, el director insular de Medio Ambiente y Movilidad, Giuseppe Vulpis, ha detallado la nueva campaña “Formentera Essencial” que busca reforzar el vínculo entre quienes viven y visitan la isla y su compromiso con la sostenibilidad.

Manu Gon

Illes Balears |

El director insular de Medio Ambiente y Movilidad de Formentera, Giuseppe Vulpis, ha detallado en el espacio Formentera al día en que consiste la nueva campaña “Formentera Essencial” que, bajo el lema, “Per gaudir de Formentera és essencial, cuidar·la”, apela a la responsabilidad compartida de proteger un entorno único en el Mediterráneo.

Concretamente, Vulpis ha explicado que la campaña nace de la necesidad de crear “una nueva marca y un nuevo mensaje” que sensibilice sobre el cuidado ambiental y la correcta gestión de residuos, “intentando crear un vínculo entre la experiencia del residente o visitante y el deber de proteger el territorio”.

La campaña Formentera essencial es muy llamativa y visual
La campaña Formentera essencial es muy llamativa y visual | Redacción

Para ello, en la iniciativa se combina creatividad, acciones en redes sociales y materiales visuales que contrastan comportamientos positivos y negativos para provocar una reflexión sobre los gestos cotidianos que marcan la diferencia y es que “se dirige tanto a la ciudadanía como a la colectividad, promoviendo hábitos sostenibles y una cultura de corresponsabilidad teniendo en cuenta que educar a la persona en comportamientos virtuosos es necesario para preservar un ecosistema tan frágil como el de Formentera”.

Y es que según Vulpis, “Formentera debe ser una isla en la que turistas y residentes exijan y disfruten de una forma de vida consciente y sostenible” y por eso el objetivo de esta campaña “es consolidar la imagen de la isla como referente nacional e internacional en sostenibilidad”.

  • Diada de la Policía Local, agenda, salud y deportes

En el mismo espacio informativo se repasaron además otros temas de actualidad, como la Diada de la Policía Local, las becas de igualdad del Consell, la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19, las Jornadas de Estudios Locales dedicadas a Joan Marí Cardona, y la agenda cultural y deportiva, que incluye la feria Tardor de l’Art, el Triatlón de Formentera y la reciente victoria de la SD Formentera en liga.

En la Diada de la Policía Local se rindió un homenaje especial a Andreu Torres Quetglas, impulsor de la unidad canina de la Policía Local
En la Diada de la Policía Local se rindió un homenaje especial a Andreu Torres Quetglas, impulsor de la unidad canina de la Policía Local | Redacción
