La gastronomía ibicenca se promociona en Madrid Fusión de la mano del restaurante S’Espartar

Ibiza vuelve a situar su gastronomía en el foco nacional gracias a su presencia en Madrid Fusión, el gran escaparate culinario que se celebra estos días en IFEMA. Tras la clausura de Fitur, la promoción de la isla continúa ahora a través de sus sabores más auténticos, con un objetivo claro: poner en valor el producto local y la cocina tradicional ibicenca.

El Consell d’Eivissacuenta con un papel destacado en esta feria gastronómica, apostando por un modelo turístico que va más allá del sol y la playa y que tiene en la gastronomía uno de sus principales reclamos. A lo largo de toda la semana, diferentes profesionales del sector serán los encargados de mostrar esa promoción diferenciada de la isla.

Entre los protagonistas se encuentran Vicent Ramis, propietario del restaurante S’Espartar, y los chefs Vicent Ramis y José Ruiz, quienes han sido los responsables de ofrecer una comida de presentación dirigida a periodistas e influencers especializados.

Durante su paso por los micrófonos de Onda Cero, desde Madrid Fusión, los cocineros han explicado que la propuesta gastronómica que presentan en la feria se basa en la cocina tradicional ibicenca, con platos que representan la esencia de la isla como la ensalada payesa, el bullit de peix con su arroz a banda y recetas elaboradas a partir del producto local.

“El objetivo es que prueben el sabor auténtico de Ibiza, el gusto de nuestra cocina tradicional, que es lo que defendemos”, ha explicado Vicent Ramis. Por su parte, José Ruiz destacó el pescado ibicenco como uno de los ingredientes que más le inspira, subrayando la riqueza del producto local y su importancia en la gastronomía de la isla.

Desde la propiedad de S’Espartar, Vicent Ramis ha valorado la presencia en Madrid Fusión como un reconocimiento a una trayectoria de más de 40 años dedicada a la cocina tradicionalibicenca, iniciada por su madre y su tía y continuada hoy por la segunda generación. “Que el Consell d’Eivissa haya confiado en nosotros para estar aquí ya es un premio”, ha asegurado en Onda Cero.

El restaurador también ha reflexionado sobre la evolución del modelo turístico de la isla y la necesidad de seguir defendiendo esta gastronomía para que no se pierda. “Tenemos que trabajar para que tanto turistas como residentes tengan la opción de elegir la cocina tradicional ibicenca”, afirmó.

Innovación sí, pero siempre desde la tradición. Ese es el mensaje que trasladan desde el stand del Consell d’Eivissa en Madrid Fusión, donde la gastronomía se presenta como una seña de identidad, un valor cultural y una apuesta de futuro para la isla.

Onda Cero seguirá descubriendo en los próximos días a más protagonistas de esta promoción gastronómica de Ibiza desde Madrid Fusión.