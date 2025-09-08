Gabrielle: "No concibo mi vida sin música porque es mi mayor fuente de inspiración"

La cantante canaria pero afincada personal y profesionalmente en Ibiza Gabrielle, ha sido la protagonista de la entrevista de la sección Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Formentera.

En preguntas de Agustín Prades, la artista, conocida por su versatilidad vocal y su paso por la semifinal de Eurojunior en 2006, ha asegurado que la música es el eje central de su vida y su mayor fuente de inspiración hasta el punto de que ha confirmado que "no concibo mi vida sin música".

Además, Gabrielle ha recordado sus inicios artísticos junto a su hermana, con quien organizaba pequeños espectáculos familiares, así como su experiencia en el talent show infantil que marcó su primer contacto con la industria musical y ha hablado de su actual etapa profesional, donde forma parte del elenco artístico del restaurante Sublimotion, considerada una de las experiencias sensoriales más exclusivas del mundo.

Sobre su futuro, la intérprete ha reconocido que le cuesta encontrar un espacio propio dentro del panorama musical actual, aunque no descarta trabajar en un proyecto personal con productores y compositores, y ha confesado que se siente "afortunada porque he podido dedicarme siempre a lo que me gusta".

Durante la charla, Gabrielle también ha dejado ver su faceta más personal y cercana, comentando desde sus gustos gastronómicos hasta su pasión por las series de true crime o su admiración por artistas como Edith Piaf y Belén Aguilera.