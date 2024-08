El fútbol se convierte en protagonista del Formentera al día con una entrevista a Toni Roig, presidente de la SD Formentera

En nuestro último Formentera al día de este mes de agosto hemos hablado de inmigración porque el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha criticado la "visión mallorquinista" del Gobierno central y la Delegación del Gobierno en Baleares después de que se haya sabido que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá mañana únicamente con representantes del ejecutivo de Marga Prohens y del Consell de Mallorca en la visita que realizará el próximo jueves.

Una reunión que tiene como objetivo colaborar en la búsqueda de alternativas que puedan reforzar los sistemas de protección de los menores no acompañados pero sin embargo no se ha tenido en cuenta a Formentera a pesar de que estas competencias recaen en los Consells y de que la isla está siendo la más castigada por la llegada de inmigrantes irregulares en patera. Una decisión que Córdoba asegura no entender porque según sus palabras "la directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, es bien conocedora de la realidad de la isla debido a su doble condición de formenterense y ex consellera insular".

Exposiciones, música y actividades para todos los públicos

En nuestra sección de agenda hemos hablado de distintas exposiciones.

Por un lado en la calle del Llaüt des Damians de Sant Francesc se podrá ver la exposición MARE con la que se pretende acercar a los formenterenses la riqueza, la belleza y la fragilidad del mar balear hasta el próximo 19 de septiembre, por otro este sábado 31 de agosto se inaugura en el Centro Antoni Tur Gabrielet la muestra La flora y fauna de Formentera del artista multidisciplinar murciano Ismael Cerezo y mientras se puede seguir viendo hasta el 7 de septiembre en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell una exposición de fotografía de Ramón Tur. Además, hasta el próximo 29 de septiembre de martes a domingo de diez de la mañana a dos de la tarde se puede disfrutar en el Far de la Mola una interesante exposición centrada en la figura del arquitecto y pintor alemán con amplia relación con las Pitiusas Erwin Broner.

El año pasado ya fue un éxito la exposición MARE en Formentera | Redacción

Además, hasta el 31 de agosto se sigue celebrando el encuentro de actividades infantiles Sa Fireta con castillos hinchables y juegos gratuitos por los distintos pueblos de la isla de Formentera desde las siete a las nueve y media de la noche… y que tiene lugar los jueves en Es Pujols y los viernes en Sant Ferran y este sábado concluye el ciclo Dissabtes a la fresca en el Mercat Artístic de Sant Ferran con los talleres creativos de Fran Lucas Simón y el concierto de Papa Juana.

Mientras, hemos repasado los conciertos del ciclo Música a les places que organiza el Consell de Formentera con distintas agrupaciones de la isla en es Pujols; Sant Ferran; Sant Francesc el Passeig de la Savina y la Plaça del Pilar de la Mola.

Finalmente, en la parte dedicada al deporte de este Formentera al día hemos hablado con el presidente de la SD Formentera, Toni Roig, quien ha revalidado su cargo para los próximos cuatro años.