Fran Torres: “La Navidad de Ibiza será gratuita, inclusiva y para todas los públicos y edades”

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este lunes 24 de noviembre toda su programación de Navidad y por ello, el concejal de Fiestas del consistorio, Fran Torres ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para detallarlas.

En este sentido, Torres ha confirmado que el objetivo “es crear una Navidad inclusiva, gratuita y pensada para todas las edades” con eventos como el que dará oficialmente la bienvenida al programa, y que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas en el Parque Reina Sofía con un gran espectáculo de encendido de luces que también incluirá “videomapping, humor, bailarines, actores y una puesta en escena totalmente nueva”.

Además, entre las principales novedades para esta Navidad destaca la nueva zona gastronómica bajo el gran árbol de Vara de Rey, que contará con nueve casetas de restauración, un programa de 50 conciertos en vivo durante fines de semana y festivos, la Casita de Papá Noel que abrirá el 12 de diciembre en Vara de Rey, con elfos, fotocalls de muñecos gigantes y actividades diarias o los cerca de 25 espectáculos que habrá en la carpa de Vara de Rey como como la “Nadala a pedal”, festivales escolares, bingo solidario y la gran fiesta de Fin de Año el 31 de diciembre, con “La Movida” y uvas gratuitas para los asistentes.

Por supuesto, los momentos más especiales tendrán que ver con Papá Noel, que llegará a Ibiza en su desfile el 24 de diciembre, partiendo a las 10:30 horas desde el puerto, y con los Reyes Magos de Oriente y sus carteros que visitarán la ciudad del 2 al 4 de enero antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar desembarquen el 5 de enero a las 18:00 horas en el puerto para realizar su recorrido con siete carrozas.