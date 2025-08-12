Fran Tienda: “Es Voluntaris de sa Badía se han convertido en los ojos de bahía concienciando sobre su protección y cuidado"

El presidente de la plataforma vecinal Salvem Salvem sa Badia de Portmany, Fran Tienda, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para detallar Es Voluntaris de sa Badia, un programa que implica a jóvenes de Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia en la protección de la bahía y la posidonia.

Según ha explicado Tienda, durante seis semanas, grupos de cinco o seis participantes reciben formación ambiental y realizan actividades de observación y sensibilización entre usuarios de embarcaciones con el objetivo “de que se conviertan en los ojos de la bahía y ayuden a concienciar sobre su cuidado”.

Los jóvenes voluntarios también han recibido clases teóricas y prácticas | Redacción

Concretamente, bajo la coordinación de la divulgadora científica Elisa Langrey, los 32 participantes de esta edición han aprendido sobre biodiversidad marina, el impacto de las actividades náuticas y la necesidad de preservar la posidonia y además han elaborado encuestas para evaluar el grado de conocimiento de los navegantes y realizan salidas en zodiac, prácticas de snorkel y fotografía submarina para conocer de primera mano la vida que alberga la bahía.

Todo ello, según Tienda, con el objetivo de “sembrar una semilla en las nuevas generaciones para que transmitan la importancia del medio marino a sus familias, amigos y comunidad escolar porque todo aquello que no se conoce no se cuida” y en este sentido ha destacado también que el contacto directo con el mar “fomenta un sentimiento de pertenencia y responsabilidad hacia este diamante en bruto que es la bahía de Portmany”.

Por todo ello, el programa, que ya ha completado sus plazas para este verano, volverá en 2026 con la intención de seguir formando a jóvenes en la protección del entorno marino y por ello el presidente de Salvem sa Badía ha animado a las familias interesadas a inscribirse con antelación a través de su página web sin descartar que se amplie el número de plazas si la demanda sigue creciendo.