Fran Tienda: “Aunque la llegada de profesores está siendo más tranquila que el año pasado aún quedan 62 plazas por cubrir”

La vuelta al cole en Ibiza y Formentera llega un año más marcada por la incertidumbre ante la falta de docentes y es que en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, el presidente de la Asociación de Directores de Ibiza y Formentera (ADESPI), Fran Tienda, ha señalado que “a día de hoy en Ibiza y Formentera quedan 62 plazas por cubrir, sobre todo en áreas como catalán y ciclos formativos, donde la oferta de profesorado es limitada”.

Según Tienda, parte de estas vacantes corresponden a reducciones horarias, bajas médicas o solicitudes de media jornada, mientras que otras son remanentes de adjudicaciones de julio que no pudieron completarse y que por ello, para cubrirlas, se pondrá en marcha un proceso extraordinario que permitirá incorporar a docentes con titulación adecuada y, en algunos casos, ajustar especialidades lingüísticas para que los centros puedan iniciar el curso con normalidad.

Además, el presidente de ADESPI ha recordado que la falta de profesorado en las Pitiusas es un problema estructural que va más allá de la educación ya que influyen factores como la alta movilidad del profesorado y la dificultad para acceder a vivienda asequible que complican la estabilidad de los claustros y aunque a su juicio, “los incentivos económicos implementados son positivos también son insuficientes por lo que sería necesario sentarnos a la mesa para abordar un problema que va mucho más allá de la Consellería balear de Educación”.

Por otro lado, Tienda también ha subrayado la importancia de adelantar los procesos de adjudicación de plazas para facilitar la incorporación de los docentes antes del inicio de curso, de manera que puedan conocer el proyecto educativo de cada centro y es que este año, gracias a la planificación previa, los claustros se presentan más organizados que en cursos anteriores, aunque aún se esperan incorporaciones en los próximos días.