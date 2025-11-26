Formentera da la bienvenida a una Navidad de más de un mes con luces, mercado, conciertos y la tradicional cabalgata de Reyes

En el programa Formentera al día de este 26 de noviembre hemos recordado como la isla se prepara para vivir una de las Navidades más completas de los últimos años gracias a un programa que se prolongará durante más de un mes y que incluye actividades culturales, familiares y festivas que arrancan el 1 de diciembre a las seis de la tarde con el encendido de luces y el espectáculo Encenent els somnis de Nadal, el concierto de la Santa’s Band, la apertura del Mercado Navideño que se podrá visitar hasta el 11 de enero y la inauguración del Mininadal, que estará abierto hasta el 4 de enero.

Presentación de la programación de Navidad en Formentera | Redacción

La agenda navideña incluye, entre otros actos destacados:

Exposición Joan Marí Cardona (2 de diciembre).

Talleres del Casal de Joves (4, 9 y 11 de diciembre).

Belén viviente del colegio Verge Miraculosa (12 de diciembre).

Conciertos en el Mercado Navideño (13 de diciembre).

Exposición Colectiva de Navidad (15 de diciembre).

Trobada Cantam Nadales (16 de diciembre).

Visitas de los pajes reales (16 y 17 de diciembre).

Concierto de Navidad de la Escuela de Música y Danza y sesión astronómica (17 de diciembre).

Visita del Mago Albert a la residencia des Brolls (18 de diciembre).

Papá Noel en la Sala de Cultura (18 de diciembre).

Cine navideño en el Casal de Joves (23 de diciembre).

Misa de matines y caramelles en Sant Francesc (24 de diciembre) .

Fiesta de Fin de Año en el Mercado Navideño (31 de diciembre).

Cabalgata de Reyes (5 de enero).

Diverespai del 2 de diciembre al 4 de enero.

Por otro lado, la campaña Compra a Casa movilizará más de 1.500 euros en premios para incentivar las compras de proximidad y todo ello a partir de este mismo jueves 26 de noviembre con el Black Friday Formentera y sorteos entre compras superiores a 15 euros. mientras que la segunda Junta Local de Seguridad 2025 presentó un balance favorable de la temporada estival con una reducción de delitos gracias en parte a la efectividad de unidades específicas en playas y zonas sensibles, y la coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional en materia de inmigración irregular.

168 infracciones en la campaña de inspección de playas

Además, el Consell ha cerrado la campaña de inspecciones de la temporada de playas con 168 infracciones detectadas en 32 lotes autorizados, de los cuales 29 fueron sancionados, y en este caso las penalizaciones ascienden a 120.088 euros, con 80 infracciones leves, 72 graves y 16 muy graves, motivadas por la falta de tickets digitales, errores en recibos, exceso de gandules, mala gestión de residuos, carencias de socorristas o servicios no autorizados.

Imagen de la carretera PM-820 que se arreglara | Redacción

Por su parte, tras las humedades provocadas por la DANA Alice, el quirófano del hospital de Formentera ha superado todos los controles de seguridad y ha recuperado su actividad urgente y programada por lo que este miércoles 26 de noviembre se reanudan las intervenciones con siete operaciones de Dermatología, después de haber derivado cinco al Hospital Can Misses de Ibiza, y al mismo tiempo el Consell ha licitado por 2,6 millones de euros la rehabilitación del firme y el drenaje de la carretera PM-820, entre La Savina y la gasolinera de Can Rita.

Agenda cultural y formativa

En agenda hemos recordado que este sábado continúan los talleres de agricultura ecológica para niños en Sa Tanca Vella, que se pueden visitar las exposiciones “Pitiusas, Empúries y Ensérune” en el faro de la Mola, con recursos virtuales y maquetas táctiles y “Silenci”, de Myriam Grau Rey, en el Ajuntament Vell y que mañana jueves se celebra la charla gratuita “La disciplina positiva no funciona” a cargo de María Soto.

En el marco de las Festes de Sant Francesc, este sábado se celebrará una mini flower para niños y la Ballada Floweresa, antesala de la fiesta Sa Nostra Flower mientras que el 3 de diciembre, día grande, habrá frit de polp, arroz de matanzas, misa, procesión, ball pagès y una torrada popular, terminando los actos el 6 y 7 de diciembre con un concierto y la Minimaratón Memorial John Tunks.

Deportes: victoria de la SD Formentera

Finalmente, el Formentera al día ha concluido con la importantísima victoria de la SD Formentera por 0-2 frente al Felanitx, gracias a los goles de Vaccarini y Cristian Tello, lo que permite al equipo de Maikel Romero situarse noveno en la clasificación con 15 puntos.