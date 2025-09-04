Formentera arranca septiembre con nuevas ayudas al campo, refuerzo en seguridad y agenda cultural

El primer Formentera al día de este mes de septiembre de 2025 ha comenzado con la b buena noticia de que el Consell Insular de Formentera ha puesto en marcha una línea de ayudas de 19.500 euros para paliar los efectos de la sequía en el sector ganadero, con el reparto de pienso para ovino y caprino y, por primera vez, apoyo específico al porcino. Los ganaderos interesados pueden recoger el material en la Cooperativa del Camp.

Los piensos se pueden recoger en la Cooperativa del Camp de Formentera | Redacción

En materia de seguridad, la Delegación del Gobierno ha anunciado el refuerzo de recursos en la isla con una nueva embarcación de Salvamento Marítimo, un nuevo radar del SIVE y módulos de acogida en el puerto, además de la ampliación del convenio con Cruz Roja para la atención a migrantes aunque también el Govern balear ha vuelto a denunciar la saturación en la atención a menores extranjeros no acompañados y ha ofrecido colaboración a las instituciones insulares.

En el ámbito educativo, la Conselleria balear ha adjudicado 14 plazas de sustitución de docentes en el primer trámite de septiembre y prepara un procedimiento urgente para cubrir más vacantes y con respecto al medio ambiente, la Conselleria de Agricultura ha decomisado 14 ejemplares de pez limón por debajo de la talla mínima capturados en la Reserva Marina de los Freus mientras mantiene activa la campaña de vigilancia sobre la pesca del raor y también el Consell ha solicitado una inspección integral del emisario submarino de la Savina y la elaboración de una cartografía de posidonia para evaluar posibles reparaciones.

Cartel informativo de la escuela de Atletismo | Redacción

Mientras, los últimos datos de empleo confirman que Formentera lidera la reducción del paro en Baleares, con un descenso del 25% en julio respecto a 2024, mientras que la afiliación a la Seguridad Social creció un 0,9% y el Consell ha abierto también las inscripciones para las escuelas deportivas de atletismo, tenis y tiro con arco.

Por su parte, la agenda cultural incluye proyecciones, exposiciones, el encuentro Marea Roja y conciertos dentro del ciclo Música a les places y en deportes, la SD Formentera inicia este fin de semana la temporada en Tercera RFEF enfrentándose al Inter Ibiza en Can Cantó en un choque complicado que ha analizado para Formentera al día, el entrenador rojinegro, Maikel Romero.