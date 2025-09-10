Formentera arranca el curso escolar con más alumnos, nuevas inversiones y la mirada puesta en la gestión migratoria

El Formentera al día de este 10 de septiembre ha abordado el inicio del curso escolar en la isla con más de 1.260 estudiantes – 52 más que el año pasado – , un claustro formado por 165 docentes, seis orientadores, ocho auxiliares técnicos educativos y 20 especialistas en audición, lenguaje y pedagogía terapéutica.

Además, este curso habrá una importante inversión del Govern balear que se ha destinado mejoras energéticas, ampliaciones y nuevas instalaciones y nuevos currículos que refuerzan matemáticas y lenguas y limitan el uso de pantallas en Infantil y Primaria.

Por otro lado, el programa también ha abordado el avance de las obras en el puerto de La Savina para habilitar un módulo de 230 metros cuadrados que acogerá temporalmente a una veintena de personas migrantes en tránsito y la petición que hará en el pleno municipal el conseller de Sa Unió, Llorenç Córdoba, para reclamar la devolución de las competencias de menores tutelados al Govern balear, denunciando la sobrecarga que sufre Formentera y la llegada masiva de pateras a la isla con 129 en lo que va de septiembre, y casi 2.000 en lo que llevamos de año.

Imagen de archivo del polideportivo Antoni Blanc | Redacción

Mientras, el Fons Pitiús de Cooperació impulsará actividades vinculadas a su exposición Historias de migraciones en el faro de la Mola, con testimonios de personas que han vivido procesos migratorios relacionados con Ibiza y Formentera y en clave cultural y deportiva, el Consell ha lanzado la campaña Descubre Formentera en otoño 2025, que entre septiembre y octubre ofrecerá descuentos, eventos gastronómicos, actividades deportivas y conciertos como el festival Formentera Sona y ha aprobado nuevas licitaciones, entre ellas una red de 11 cámaras turísticas interactivas y la gestión del bar del polideportivo Antoni Blanc.

Por último, en deportes la SD Formentera ha debutado en Tercera RFEF con empate frente al Inter Ibiza este pasado domingo mientras que hoy disputa dieciseisavos de la Copa RFEF contra la SD Ibiza, con el incentivo de poder alcanzar una plaza en la Copa del Rey.