Formentera aprueba ayudas para universitarios mientras se promociona como destino turístico cinematográfico sostenible

El último Formentera al día de este mes de septiembre de 2025 ha comenzado abordando las ayudas que ha convocado el Consell insular para estudiantes con domicilio en la isla que cursen estudios universitarios presenciales en la Unión Europea durante el curso 2024-2025 y que pueden pedirse hasta el 24 de octubre en la Oficina de Atención Ciudadana o la web de la máxima institución insular.

En este caso suponen hasta 700 euros por alumno gracias a un presupuesto total de 44.817 euros que buscan compensar los efectos de la triple insularidad y favorecer la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, se ha destacado la iniciativa de la Spain Film Commission presentada en el Festival de San Sebastián, que incluye a Formentera en un itinerario turístico inspirado en la película Lucía y el sexo que será financiado con fondos europeos y que pretende aprovechar las localizaciones de rodajes para atraer turismo sostenible más allá de la temporada alta.

Imagen de las aguas cristalinas de Ses Illetes | Redacción

En clave medioambiental, la playa de Ses Illetes ha sido reconocida como el tercer lugar con las aguas más azules de España, según un informe de la empresa de alquiler de coches Sixt, que analizó 100 enclaves europeos y en otro ámbito de temas, este jueves se abre juicio oral en Palma contra dos jóvenes acusados de patronear una patera interceptada al sur de Formentera con 16 migrantes a bordo y para los que se piden siete años de prisión para cada uno.

Agenda cultural y gastronómica

En el ámbito cultural y gastronómico, la Academia de Gastronomía de Eivissa i Formentera entregará este sábado sus premios 2025, con reconocimientos a Can Rafalet, Can Martí, el chef Carles Abellan y los productores de aceite de Ca na Platera y Sa Tanca des Clot, mientras que este fin de semana se celebra la segunda edición del Festival Formentera Sona, que ofrecerá flamenco, jazz y música clásica en Sant Francesc.

Imagen de la exposición “La veu de la mar” que organiza el colectivo MARE | Redacción

Mientras, la agenda se ha completado con la exposición fotográfica La veu de la mar del colectivo MARE sobre la riqueza del Mediterráneo que se puede ver en Sant Francesc, el coloquio sobre el problema de la vivienda dentro de Literanit 2025, las actividades por el Día Mundial del Turismo de este sábado y el ciclo Música a les places que sigue durante toda la semana.

La SD Formentera remonta dos goles en los últimos minutos para sumar un empate

Por último, en deportes, se ha abordado con el entrenador Maikel Romero el empate a dos goles de la SD Formentera frente al Platges de Calvià en la tercera jornada de la Tercera RFEF, con goles de Rinaldi y Losada, y el próximo duelo de los rojinegros este fin de semana ante el Mallorca B en Son Bibiloni.