Formentera acoge la primera jornada de Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Onda Cero Illes Balears y Atresmedia Radio presentan Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, un nuevo espacio de reflexión y debate sobre la actividad turística en el archipiélago. Su objetivo: mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector, protegiendo el medio ambiente, impulsando la economía y preservando la cultura local.

La primera edición de este encuentro se celebrará el jueves 16 de octubre de 2025, de 11:00 a 14:30 h, en el exclusivo Five Flowers Hotel Formentera – Melià Collection.

El periodista Carles Lamelo, director del programa líder de viajes “Gente Viajera”, será el maestro de ceremonias de una jornada que reunirá a destacados representantes del turismo balear, tanto del ámbito institucional como empresarial, como el profesor Gonzalo Bernardos.

Postales sonoras, con Carles Lamelo | ondacero.es

El economista Gonzalo Bernardos durante una conferencia en una foto de archivo | EUROPA PRESS

¿QUÉ ES METAFUTURO?

Metafuturo Impulsa es una iniciativa de Atresmedia se refiere a un foro de reflexión sobre la sociedad del futuro. Este foro, que se celebra anualmente en diferentes ubicaciones, aborda temas relacionados con los desafíos sociales, políticos y tecnológicos que se vislumbran en el horizonte. Atresmedia busca, a través de estos eventos, generar un espacio de debate y análisis para comprender y prepararse para los cambios que traerá el futuro.

La primera edición de este nuevo evento se celebrará el jueves 16 de octubre de 2025 en la isla de Formentera. En 2026 se prevé celebrar una nueva edición en la isla de Menorca.

Esta iniciativa de Atresmedia cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears y la colaboración del Consell de Formentera. Con el apoyo de PIMEF, Riu Hotels & Resorts, CAEB, Paya Hotels y Formentera Lines.

Five Flowers Hotel Formentera

Miembro de la Meliá Collection, Five Flowers es el único hotel cinco estrellas de la isla y un referente de lujo relajado, propiedad de Paya Hotels. Un lugar donde cada puesta de sol es una nueva historia que contar y los colores hablan de libertad.

Ubicado en Es Pujols, dentro del Parque Natural de Ses Salines, ofrece 79 habitaciones y suites, dos restaurantes, spa, gimnasio, dos piscinas y un espectacular rooftop con vistas 360º.

Programa de la jornada

•10:30 Recepción de asistentes en el rooftop del Five Flowers Hotel

•11:00 Presentación y apertura

•11:05 Ponencia: La cultura como parte del desarrollo turístico sostenible – Olga Ramos Aguilar y Lara Trigo

•11:15 Mesa: Formentera como referente en sostenibilidad turística, con la participación de Artal Mayans (Consell de Turismo de Formentera), José Antonio Roselló (CAEB Ibiza y Formentera), Pep Mayans (PIMEF) y Juanma Costa (Asociación Hotelera de Formentera). Una mesa de debate que moderará Juan Carlos Enrique, director de Onda Cero Illes Balears.

•11:45 Ponencia técnica: El reto de la sostenibilidad económica en Baleares – Gonzalo Bernardos

•12:15 Mesa: Baleares y el reto de la sostenibilidad: la apuesta por la calidad, con Lourdes Ripoll (Melià Hotels International), Miguel Mirones Díez (ICTES), Begoña Sán Félix (Insotel Marine Group) y Pere Joan Planas (AETIB).

•13:00 Ponencia técnica: Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo

•13:15 Clausura

•13:20 Cóctel/networking en el rooftop

•14:30 Comida privada con ponentes y colaboradores